Dün Güneş'te M8.2 koronal kütle atımı olduğu ve bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya yol açacağı ileri sürüldü.
KUZEY IŞIKLARI GÖRÜLEBİLİR
İstanbul'da kuzey ışıklarının görülme ihtimalinin artabileceği, elektrik şebekelerinde aksamalar, uydu ve GPS sorunları gibi teknolojik etkiler görülebileceği öne sürüldü.
DÜNYAYA BİN KM HIZLA GELİYOR
Patlamayla oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünyaya 1000 km/sn hızla yaklaşırken, pazar gecesi ya da pazartesi gecesi Dünya'ya çarpması bekleniyor.
Hava Forum'da yer alan bilgilere göre; Güneş'ten gelen bir koronal kütle atımından (CME) kaynaklanıyor ve Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) görünme ihtimalini artırıyor.