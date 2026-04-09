Brezilya’nın güneyinde dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi’nden araştırmacılar, bilim dünyasında daha önce tanımlanmamış yeni bir bitki türü ortaya çıkardı. Bu bitki, yalnızca Rio Grande do Sul eyaletinin en batısında yer alan Espinilho Eyalet Parkı’nda bulunuyor ve dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyor.

Yeni türe Grindelia mutabilis adı verildi. Ancak keşfi asıl çarpıcı kılan detay ise, bu bitkiden doğada sadece yaklaşık 35 örneğinin bulunması. Bu nedenle tür, bilimsel olarak tanımlandığı anda 'kritik derecede tehlike altında' kategorisine girmiş durumda.

Araştırmalar, bu bitkinin aslında ilk kez 1940’lı yıllarda toplanmış olabileceğini, ancak o dönemden bu yana başka bir türle karıştırıldığı için gerçek kimliğinin fark edilmediğini ortaya koydu. Yani bilim insanları, yaklaşık 80 yıl boyunca bu türü yanlış tanımlamış oldu.

Detaylı incelemeler sonucunda bitkinin; yaprak yapısı, çiçekleri ve büyüme biçimi açısından diğer türlerden belirgin şekilde ayrıldığı anlaşıldı. Özellikle çiçeklerindeki renk değişimi dikkat çekiyor. Bitkinin açık sarı tonları zamanla somon rengine dönüşüyor. Bu benzersiz özellik, türün 'mutabilis' (değişken) adını almasına ilham verdi.

Bu keşif yalnızca yeni bir bitki türünün tanımlanması anlamına gelmiyor; aynı zamanda Güney Amerika’daki bazı bitki gruplarının sınıflandırılmasındaki eski karışıklıkların da giderilmesine katkı sağlıyor. Ancak uzmanlara göre en büyük risk, bu nadir bitkinin çoğu insan varlığından haberdar bile olmadan yok olma ihtimali.