Elon Musk, SpaceX ile Tesla'nın birleşme ihtimalini değerlendirmek üzere iki şirkette de özel komiteler kurulduğunu açıkladı. Birleşmeye olumlu baktığını belirten Musk, komitelerin henüz herhangi bir şart üzerinde anlaşmaya varmadığını ve anlaşacaklarının da garantisi olmadığını söyledi.

SpaceX'in üçüncü çeyrek bilançosunun yayımlanmasının ardından düzenlenen konferansta analist ve yatırımcıların sorularını yanıtlayan Musk, birleşme haberleri ve beklentileri üzerine, "Hem SpaceX hem de Tesla, hissedarların talebi üzerine bu fikri tartışmak için özel komiteler kurdu." dedi.

Musk, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan komitelerin görüşmelerine çıkar çatışması nedeniyle kendisinin katılmadığını belirtti.

HİSSEDAR DESTEĞİ GEREKİYOR

Birleşmenin kesinleştiği varsayımına karşı çıkan Musk, "Sanırım bazı insanlar SpaceX ve Tesla birleşmesinin kesin olduğunu varsayıyor, bence bu abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ama günün sonunda hissedarların bunu desteklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Musk, iki şirketin birleşebilmesi için tüm Tesla hissedarlarının yüzde 50'sinin oyunun gerektiğini söyledi. Bunun aşılması zor bir eşik olduğunu belirten Musk, özel komitelerin henüz herhangi bir şart üzerinde anlaşmadığını vurgulayarak, "Açıkçası varacaklarının da bir garantisi yok." dedi.

YAPAY ZEKA VE ROBOTİKTE İŞBİRLİĞİ BEKLENTİSİ

Birleşmenin büyük bir değer oluşturacağına inandığını dile getiren Musk; yapay zeka, çip tasarımı, robotik ve yörüngeye kütle taşıma alanlarındaki işbirliğinden önemli kazanımlar sağlanabileceğini anlattı.

Musk, sürecin iki şirketin özel komitelerine bağlı olduğunu belirterek, "Ortaya bir şey çıkarmaları ve ardından bunun hissedarların oyuna sunulması gerekiyor." diye konuştu.