Axios'a göre ABD, İran ve Umman; Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılmasına yönelik geçici bir anlaşma üzerinde son aşamaya geldi.

Bölgesel kaynaklar ve bir ABD'li yetkiliye dayandırılan bilgilere göre, ABD tarafı duyuruyu çarşamba günü yapmayı hedefliyor.

Haftalardır süren müzakerelerin, ABD ile İran arasındaki ateşkesi yeniden sağlamayı ve nükleer anlaşma görüşmelerini tekrar başlatmayı amaçlıyor.

İRAN'IN İSTEDİĞİ OLDU

Hazırlanan anlaşmanın, İran'ın savaştan önce sahip olmadığı ancak boğaz trafiği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma yönündeki bazı taleplerini karşıladığı vurgulandı.

Üç hafta önce tarafların anlaşmaya vardığı düşünülmüş, ancak İran'ın gemilere yönelik saldırıları yeniden başlatması iki hafta süren çatışmalara ve neredeyse topyekün bir savaşa yol açmıştı.

ABD Başkanı Trump, diplomasiye imkan tanımak amacıyla cumartesi günü geniş çaplı bir bombalama harekatı başlatmama kararı aldı.

Ancak kısa sürede bir uzlaşı sağlanamaması halinde Trump'ın büyük saldırılara onay verebileceği kaydediliyor.

MAYINLAR TEMİZLENECEK

Müzakere edilen taslak, Umman ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda uzatılabilir nitelikte 60 günlük geçici bir düzenleme kurulmasını öngörüyor.

Taslağa göre Körfez'e giren tüm gemi trafiği kuzey şeridinden İran karasuları üzerinden, Arap Denizi'ne çıkan tüm trafik ise İran ile koordineli olarak güney şeridinden Umman karasuları üzerinden yürütülecek.

Bu süre zarfında herhangi bir geçiş ücreti alınmayacak. Tarafların 30 gün içinde boğazın orta şeridini deniz mayınlarından temizlemesi ve temizlik sonrasında bu şeridin kalıcı bir anlaşma çerçevesinde çift yönlü trafiğe açılması planlanıyor.

SON SÖZ HAMANEY'DE

Katar, Pakistan ve Suudi Arabistanlı yetkililerin de arabuluculuk üstlendiği süreçte Beyaz Saray'ın aktif rol oynadığı aktarıldı.

Son günlerde Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi arasında çeşitli görüşmeler gerçekleşti.

Hafta sonu ilkesel olarak uzlaşan Arakçi'nin ardından, İran Dini Lideri Mücteba Hamaney ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onay sürecini salı günü tamamladığı bildirildi.