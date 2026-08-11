Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD ile İran'ın bir barış anlaşmasına yaklaştığını bildirdi.

İslamabad'da Bloomberg News'e konuşan Asif, "Gelişmeler yeniden bir barış düzenlemesi veya anlaşması lehine şekilleniyor. Son iki üç gündür gelen sinyaller, bir tür uzlaşıya yaklaştığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI GÖRÜŞMELERİ VE TRUMP'IN SERT ÇIKIŞI

Söz konusu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılmasına yönelik görüşmeler sürerken Tahran'a karşı tutumunu sertleştirdiği bir dönemde geldi. Trump, konunun müzakerelerde gündeme gelmemiş olmasına rağmen Tahran yönetimini kamuoyu önünde savaş kayıpları için tazminat talep etmekle suçladı ve İran'ın geçmiş saldırıların yol açtığı zararları ödemesi gerektiğini savundu.

PİYASALARDA BARIŞ İYİMSERLİĞİ VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Asif’in değerlendirmelerinin ardından anlaşma umutlarının yeniden canlanmasıyla petrol fiyatlarında gerileme kaydedildi. Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi de temaslarda bulunmak üzere Tahran'a ulaştı. Pakistan, savaşın başladığı günden bu yana ABD ile İran arasında kritik bir arabuluculuk rolü üstleniyor.