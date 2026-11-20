Dünya üzerinde Atlantik, Pasifik, Hint ve Arktik olmak üzere dört okyanus bulunduğu kabul edilirken, National Geographic Topluluğu'nun aldığı kararla Güney Okyanusu beşinci okyanus olarak tanındı. Antarktika'yı tamamen çevreleyen bu okyanus, kendine özgü akıntısı, iklim üzerindeki etkisi ve zengin canlı çeşitliliğiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Güney Okyanusu, daha önce Pasifik, Atlantik ve Hint okyanuslarının devamı olarak değerlendiriliyordu. Ancak National Geographic Topluluğu, Antarktika çevresindeki suların kendine özgü özelliklerini dikkate alarak bu bölgeyi ayrı bir okyanus olarak sınıflandırdı. Söz konusu karar yeni bir okyanusun fiziksel olarak ortaya çıktığı anlamına gelmezken, coğrafi sınıflandırmada önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ OKYANUS AKINTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Güney Okyanusu'nu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri Antarktika Çevresel Akıntısı olarak biliniyor. Antarktika'yı kesintisiz biçimde çevreleyen bu akıntı, gezegenin en güçlü okyanus akıntısı olma özelliğini taşıyor. Kıtasal bir engelle karşılaşmadan hareket edebilen akıntı, diğer tüm okyanus akıntılarından daha fazla su taşıyor.

Bu sistem, okyanuslar arasındaki ısı dağılımını düzenleyerek küresel iklim üzerinde önemli rol oynuyor. Aynı zamanda karbonun okyanusların derinliklerinde depolanmasına katkı sağlıyor.

NADİR CANLI TÜRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Güney Okyanusu, kendine özgü ekosistemiyle çok sayıda canlı türünü barındırıyor. Penguenler, kambur balinalar, foklar ve deniz kuşları bölgenin öne çıkan canlıları arasında yer alıyor. Binlerce kilometre göç eden kambur balinalar, bu sularda krille beslenirken penguenler de Antarktika'nın buzla kaplı kıyılarını üreme ve beslenme alanı olarak kullanıyor.

Bölgedeki yaşamın devamlılığında fitoplankton da önemli bir yere sahip. Besin zincirinin temelini oluşturan bu mikroskobik canlılar, kriller için başlıca besin kaynaklarından birini oluşturuyor. Ayrıca küresel oksijen üretimine önemli katkı sağlıyor.

Güney Okyanusu'nun beşinci okyanus olarak tanınmasıyla birlikte, bölgenin hassas ekosisteminin korunması ve bilimsel araştırmaların artırılması da yeniden gündeme geldi.