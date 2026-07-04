Gökbilimciler, Dünya'ya yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan GJ 3378b adlı ötegezegenle ilgili yeni bulguların, bu gök cismini yaşam arayışında en dikkat çekici adaylardan biri haline getirdiğini açıkladı. Yeni araştırmaya göre gezegenin kütlesi, daha önce tahmin edilenden çok daha düşük çıkarak Dünya'nın yalnızca 2,3 katı olarak hesaplandı.

Camelopardalis takımyıldızındaki soğuk bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönen GJ 3378b, yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunuyor. Bilim insanları, gezegenin Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin yaklaşık yüzde 90'ını aldığını ve uygun bir atmosfere sahip olması halinde yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceğini değerlendiriyor.

İLK TAHMİNLER DEĞİŞTİ

GJ 3378b, 2024 yılında keşfedildiğinde Dünya'nın yaklaşık 5 katı kütleye sahip olduğu düşünülüyordu. Ancak daha hassas gözlemler ve yeniden yapılan analizler sonucunda bu değer 2,3 Dünya kütlesine düşürüldü. Bu değişiklik, gezegenin kalın gaz katmanlarıyla çevrili bir dünya yerine büyük ölçüde kayalık yapıda bir "süper Dünya" olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

ATMOSFER GİZEMİNİ KORUYOR

Araştırmacılar, GJ 3378b'nin yıldızına oldukça yakın konumda bulunmasının önemli bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Kırmızı cüce yıldızdan gelen yoğun radyasyonun, gezegenin atmosferini zamanla zayıflatabileceği ifade edilirken, yaşama elverişli koşulların gerçekten oluşup oluşmadığının anlaşılması için yeni gözlemlere ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

Çalışmada yer alan bilim insanları, GJ 3378b'nin Dünya'nın birebir kopyası olmadığını ancak şimdiye kadar tespit edilen en umut verici yaşanabilir ötegezegen adaylarından biri olarak öne çıktığını belirtiyor.