Namibya'da yaşayan Ruben lambrechts, ailesinin yıllar önce kurtardığı babunu bir dakika bile yanından ayırmıyor. Cindy adını verdiği 30 yaşındaki babunun kız kardeşi olduğunu ifade eden ve çiftliğinde çok sayıda hayvanın bulunduğunu söyleyen Lambrechts, "Hiçbirini kafeslerde tutmuyoruz, bu yüzden çiftlikte serbestçe dolaşıp evimize geri dönebiliyorlar. Çoğu bizimle kalmayı seçiyor çünkü bizi aile olarak görüyorlar" diye konuştu.

"O BENİM KIZ KARDEŞİM"

Çiftlikteki hayvanlarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak 2 milyonun üzerinde takipçiye ulaşan Lambrechts, "Cindy ile birlikte büyüdüm. O, benim kız kardeşim. Sosyal medyada Cindy'nin haricinde Minki ve Jerry adını verdiğim mirketlerin de çok sayıda hayranı var" dedi.