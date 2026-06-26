Avrupa ve Türkiye arasında dev operasyon: İtalya'dan "geri dönüştürülebilir malzeme" oyunuyla tonlarca tekstil atığının yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belgelendi. Mersin Limanı ve depolara baskın yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye, çevre tarihinin en büyük yasa dışı atık kaçakçılığı operasyonlarından birine sahne oldu. İtalya merkezli suç ağının, AB çevre mevzuatlarından ve yüksek geri dönüşüm maliyetlerinden kaçmak için 26 bin tondan fazla tehlikeli tekstil atığını yasa dışı yollarla bertaraf ettiği ve bu atıkların büyük bir kısmını Türkiye’ye gönderdiği ortaya çıktı.

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF), İtalyan jandarması (Carabinieri) ve Türk makamlarının ortak yürüttüğü derinlemesine incelemeler sonucunda milyarlık şebeke çökertildi. İtalya'da 12 milyon euro değerinde mal varlığına el konulurken, 20 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

MERSİN LİMANINDA BÜYÜK ŞOK

DW'de yer alan habere göre, Ticaret ve gümrük verilerindeki uyumsuzluklardan yola çıkan ekipler, Türkiye'ye ulaşan şüpheli sevkiyatları mercek altına aldı. Yapılan baskınlarda skandalın boyutu gözler önüne serildi:

Mersin Limanı’nda Suçüstü: İtalya’dan gelen ve sahte etiketlerle "geri dönüştürülebilir temiz ürün" olarak beyan edilen 768 ton ek tekstil atığı Mersin Limanı'nda bloke edildi.

Lisanssız Depo Baskını: Türkiye'deki ortak denetimlerde, çevre düzenlemelerine ve izin şartlarına tamamen aykırı şekilde işletilen bir geri dönüşüm tesisine ait depoda 2 bin 100 ton kaçak tekstil ürünü ele geçirildi.

El Konulan Toplam Miktar: Operasyonların genelinde Türkiye ayağında toplamda 4 bin 200 ton atığın ülkeye yasa dışı girişi engellenerek el konuldu.

DOĞADA 200 YIL KALAN ATIKLAR NEDEN TÜRKİYE'DE?

OLAF tarafından yapılan teknik incelemelere göre, yakalanan malzemeler sıradan kumaş artıkları değil. Uzmanlar, bu atıkların geri dönüştürülmesi son derece zor ve yüksek oranda akrilik lif içeren tekstillerden oluştuğunu açıkladı.

Biyolojik Tehlike: Doğada biyolojik olarak parçalanamayan bu maddeler, çevreye bırakıldığında 200 yıla kadar yok olmuyor. Şebekenin, Avrupa'daki katı çevre cezalarından ve yüksek maliyetli imha süreçlerinden kaçmak için bu zehirli yükü "geri dönüşüm malzemesi" adı altında Türkiye'ye yıktığı belirlendi.

AB'DEKİ YENİ DÜZENLEME DUVARINA ÇARPTILAR

Avrupa genelinde her yıl milyonlarca ton tekstil atığı üretiliyor ancak bunun çok küçük bir kısmı yasal olarak dönüştürülebiliyor. Sektördeki bu açığı ve denetimsizliği fırsat bilen kaçakçılara karşı, 2025 yılı sonunda AB genelinde tekstil işleme ve ihracat kuralları ciddi oranda sertleştirilmişti.

Atıkların "temiz ürün" gibi gösterilerek sınır dışı edilmesini yasaklayan bu yeni yasanın ardından, Türkiye ve Avrupa emniyet birimlerinin bu tarz sınır ötesi çevre suçlarına karşı denetimleri daha da sıkılaştıracağı öğrenildi.