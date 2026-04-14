Suudi Arabistan genelinde etkili olan ani hava değişimi, çöl manzarasını adeta kış görüntüsüne çevirdi. Özellikle Riyad çevresinde görülen yoğun dolu yağışı, geniş çöl alanlarını beyaz örtüyle kapladı. 13 Nisan 2026 gecesi yaşanan meteorolojik olayda, Riyad’ın kuzeybatı kesimlerinde kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı dikkat çekti. Yerel kaynaklara göre, çöl kumları dolu taneleriyle kaplanarak alışılmadık görüntüler oluşturdu. Çöller Beyaza Büründü Yoğun dolu yağışının ardından bölgedeki çöl arazileri tamamen beyaz bir tabakayla örtüldü. Ortaya çıkan manzara, bölge halkı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şiddetli Hava Olayları İçin Uyarı Yapıldı Yetkililer, yalnızca Riyad çevresiyle sınırlı kalmayan hava olaylarına karşı uyarıda bulundu. Riyad’ın güney ve batı kesimlerindeki yüksek bölgeler ile Mekke’nin doğu kesimleri için şiddetli yağış, sel riski, dolu ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

