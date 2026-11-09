Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kurulan ve tekstil sektörüne yönelik makineler üreten SER Mekatronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için yürütülen konkordato sürecinde mahkemeden beklenen karar çıktı.
Dokuma, örgü ve dokusuz yüzey kumaşların işlenmesi amacıyla şardon, kumaş tıraş, fırçalama, zımparalama, ram makineleri ve sanfor hatları üreten şirketin mali sorunlarını aşmak için başlattığı yasal süreç iflasla neticelendi.
MAHKEME İFLAS KARARINI AÇIKLADI
Şirketin mali zorluklarını çözmek için başlattığı süreç, Eylül 2025’te verilen geçici mühlet kararıyla başladı. Mahkeme daha sonra 23 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet tanıdı ve Şubat 2026’da alacaklıları toplantıya çağırdı.
Konkordato komiser heyetinin 12 Ekim’de mahkemeye sunduğu beşinci ara raporun ardından duruşma tarihi öne çekildi.
Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Ekim 2026 tarihi itibarıyla şirketin iflasının açılmasına karar verdi. Dava kapsamında Hakan Çakar ve Necati Arslan’ın konkordato talepleri reddedilirken, söz konusu karara karşı iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulabileceği kaydedildi.
YATIRIM HAMLESİNİN ARDINDAN GELEN SÜREÇ
Tekstil finisaj makinelerine yönelik servis, otomasyon ve yazılım hizmetleri sunmak maksadıyla 2008'de faaliyete başlayan şirket, ilerleyen dönemde üretim kapasitesini genişletti. Şirket, Ağustos 2024’te Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde tüm birimlerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan 14 bin 500 metrekarelik yeni fabrika tesisinin temelini atmıştı.
Genel Müdür Uğur Küçükzeyrek’in daha önceki açıklamalarında hem yerel hem de küresel pazarlardaki derin durgunluğa dikkat çektiği belirtilirken; ABD, Brezilya, Meksika, Mısır, Polonya, Rusya, Hindistan, Vietnam, Güney Kore ve Pakistan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiren şirket, alınan iflas kararıyla birlikte 18 yıllık ticari faaliyetlerini noktalamış oldu.