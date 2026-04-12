Pasifik Okyanusu’nun ortasında, turkuaz suları ve el değmemiş altın kumsallarıyla adından söz ettirem Kiribati, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre resmen "dünyanın en az ziyaret edilen ülkesi" ilan edildi.

Modern dünyadan tamamen izole bir yaşam süren bu ada ülkesi, 2024 yılında sadece 9 bin 504 turist ağırlayarak kendi rekorunu kırmasına rağmen, popüler tatil rotalarının çok uzağında kalmaya devam ediyor. Dünyanın dört yarım küresinde de toprağı olan tek ülke olma unvanını taşıyan Kiribati, ziyaretçilerine lüks oteller yerine "başka bir gezegendeymiş" hissi veren bambaşka bir deneyim sunuyor.

TURİSTLER MAHSUR KALIYOR

Kiribati'nin turistler tarafından tercih edilmemesinin en büyük nedeni, ulaşımın zorluğu ve coğrafi izolasyonu olarak gösteriliyor.

Hawaii’nin yaklaşık 4 bin kilometre güneybatısında yer alan ülkeye ulaşım sadece kısıtlı uçak seferleriyle sağlanırken, dönüş uçağını kaçıran bir yolcunun adada mahsur kalma süresi bir haftayı bulabiliyor.

Altyapının oldukça sınırlı olduğu adada, göçmenlik işlemleri hâlâ kağıt kalemle yürütülüyor, internet erişimi neredeyse bulunmuyor ve ticari hayat tamamen nakit para üzerinden dönüyor.

HALKI ÇOK MİSAVİRPERVER

Bölgeyi ziyaret etme şansı bulan az sayıdaki seyahat tutkunu, Kiribati halkının olağanüstü misafirperverliğini ve samimiyetini yere göğe sığdıramıyor. Yerel halkın turistleri "aileden biri" gibi karşıladığı ada, sunduğu kültürel zenginlik ve huzurla, modern hayatın karmaşasından kaçıp onlarca yıl öncesine yolculuk yapmak isteyenler için eşsiz bir rota kabul ediliyor.

Ancak ekonomik zorluklarla boğuşan ve nüfusunun önemli bir kısmı yoksulluk sınırında yaşayan bu egzotik ülke, tüm zorluklarına rağmen keşfedilmeyi bekleyen bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.