Zara, Pull&Bear ve Massimo Dutti gibi moda devlerini bünyesinde barındıran Inditex grubunun kurucusu İspanyol iş adamı Amancio Ortega, tekstil imparatorluğunu küresel bir gayrimenkul krallığına dönüştürerek yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Son sektör tahminlerine göre, yüksek değerli mülklere odaklanan yatırım stratejisiyle dünyanın en büyük gayrimenkul sahibi ünvanını elde eden 90 yaşındaki Ortega, portföyünün toplam değerini yaklaşık 25 milyar dolara taşıdı. Sektördeki diğer dev uluslararası yatırımcıları geride bırakan bu devasa portföy, dünyanın farklı noktalarında yer alan 200’den fazla stratejik satın alımdan oluşuyor.

Portföyündeki binalar ağırlıklı olarak Londra, New York, Madrid, Barselona, Paris, Berlin, Miami ve Chicago gibi merkezlerde yer alıyor.

TOPLAM SERVETİ 148 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ortega'nın emlak sektöründeki bu yükselişinin arkasında, Inditex’teki çoğunluk hisselerinden elde ettiği milyarlarca dolarlık temettü gelirini gayrimenkul piyasasına aktarması yatıyor.

Muhafazakar bir yatırımcı profili çizen ünlü milyarder, riskli girişimler yerine küresel metropollerdeki sembolik binalara, ofis komplekslerine ve büyük teknoloji şirketlerinin merkezlerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

Forbes verilerine göre toplam serveti 148 milyar dolara ulaşan ve dünyanın en zengin onuncu kişisi konumunda bulunan Ortega, tekstil dışı yatırımlarını sadece emlakla da sınırlı tutmuyor.

Yatırım şirketi aracılığıyla enerji, telekomünikasyon ve altyapı projeleri gibi farklı stratejik alanlarda da varlık gösteren İspanyol iş adamı, portföyünü çeşitlendirerek ekonomik etkisini genişletmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda alım faaliyetlerini yoğunlaştıran Ortega’nın bu hamleleri, geleneksel moda perakendeciliğinden elde edilen kazancın, dünyanın en prestijli mülkleriyle nasıl kalıcı ve devasa bir servet ağına dönüştüğünü kanıtlar nitelikte değerlendiriliyor.