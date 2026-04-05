Acı biberlerin yakıcılığına dair bilinen tüm sınırları zorlayan resiniferatoksin, doğanın sunduğu en güçlü kimyasal silahlardan biri olarak tanımlanıyor. Fas’ta yetişen bir tür sütleğen bitkisinde bulunan bu bileşik, biberlere acılığını veren saf kapsaisinden tam 1000 kat daha güçlü bir yapıya sahip. Scoville ölçeğinde 16 milyar birime ulaşan bu madde, dünyanın en acı biberi Pepper X'in 2,69 milyonluk skorunu adeta önemsiz bir seviyeye indiriyor.

DOĞRUDAN KİMYASAL YANIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Vücuttaki TRPV1 reseptörlerine bağlanan resiniferatoksin, kapsaisin gibi geçici bir uyarım yapmak yerine bu reseptörlere çok daha şiddetli bir şekilde tutunuyor. Bu bağlanma sonucunda sinir hücrelerine aşırı miktarda kalsiyum iyonu doluyor ve oluşan bu kimyasal yüklenme, ağrıyı algılayan sinir uçlarının kalıcı olarak tahrip olmasına neden oluyor. Bu özellikleri nedeniyle resiniferatoksin bir gıda maddesi olmaktan ziyade, doğrudan kimyasal yanıklara yol açabilen tehlikeli bir madde olarak kabul ediliyor.

BİYOLOJİK BİR TEHDİT

Bilimsel araştırmalar, bitkinin bu bileşiği otçullardan korunmak amacıyla geliştirdiğini gösteriyor. Hafif bir temasın bile ciddi yaralanmalara yol açabildiği bu bitki, mutfaklardaki acı deneyiminden tamamen farklı bir biyolojik tehdit oluşturuyor.