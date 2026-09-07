Acı severlerin yakından takip ettiği Scoville ölçeği, biberlerin içerdiği acılık miktarını sayısal verilerle ortaya koyuyor. Amerikalı eczacı Wilbur Scoville tarafından geliştirilen bu yöntemde değer yükseldikçe, biberin yakıcılığı da katlanarak artıyor.

TÜRK MUTFAĞININ GURURLARI DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR

Şanlıurfa’nın simgesi haline gelen ve mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz isot, 30.000 ile 50.000 SHU arasındaki acılık değeriyle dünya listesinde 7. sırayı paylaştı. Türkiye’nin en acı biberi olarak bilinen Samandağ biberi ise ortalama 50.000 SHU değeriyle zirveye oynayan türler arasında yer aldı.

DÜNYANIN EN ACI BİBERLERİ SIRALAMASI