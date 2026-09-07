Acı severlerin yakından takip ettiği Scoville ölçeği, biberlerin içerdiği acılık miktarını sayısal verilerle ortaya koyuyor. Amerikalı eczacı Wilbur Scoville tarafından geliştirilen bu yöntemde değer yükseldikçe, biberin yakıcılığı da katlanarak artıyor.
TÜRK MUTFAĞININ GURURLARI DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR
Şanlıurfa’nın simgesi haline gelen ve mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz isot, 30.000 ile 50.000 SHU arasındaki acılık değeriyle dünya listesinde 7. sırayı paylaştı. Türkiye’nin en acı biberi olarak bilinen Samandağ biberi ise ortalama 50.000 SHU değeriyle zirveye oynayan türler arasında yer aldı.
DÜNYANIN EN ACI BİBERLERİ SIRALAMASI
- Pepper X: 2.693.000 SHU (Dünyanın en acı biberi)
- Carolina Reaper: 1.500.000 - 2.200.000 SHU
- Bhut Jolokia: 600.000 - 1.041.427 SHU
- Habanero: 150.000 - 350.000 SHU
- Scotch Bonnet: 150.000 - 325.000 SHU
- Jamaica Hot Pepper: 100.000 - 200.000 SHU
- İsot / Samandağ / Tabasco / Cayenne: 30.000 - 50.000 SHU
- Serrano: 10.000 - 25.000 SHU
- Jalapeño / Wax / Halep: 2.500 - 10.000 SHU
- Rocotillo / Poblano / Anaheim: 500 - 2.500 SHU
- Tatlı / Dolmalık Biber: 0 - 500 SHU