Dünya genelindeki sürüş kültürünü inceleyen çalışmada, trafikte sürücüleri rahatsız eden davranışlar ve agresif sürüş alışkanlıkları değerlendirildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye, yüzde 4'lük oranla listede yer alırken, agresif sürücü davranışlarının en fazla öne çıktığı ülke İtalya oldu.

DİREKSİYONDAKİ GERİLİMİN KAYNAĞI SADECE HIZ DEĞİL

Araştırmada trafikte yaşanan gerginliğin yalnızca aşırı hız veya yoğunluktan kaynaklanmadığına dikkat çekildi. Sürücülerin günlük trafikte sergiledikleri davranışların da yolculuk deneyimi üzerinde önemli bir etkisi olduğu belirtildi.

Araştırma analistlerinin değerlendirmesinde, “Trafikte yaşanan gerilim yalnızca hız limitleri ya da yoğunlukla sınırlı kalmıyor; sürücülerin sergilediği gündelik alışkanlıklar yolculuk deneyimini doğrudan belirliyor” ifadelerine yer verildi.

Küçük görülen trafik ihlalleri veya diğer sürücülere karşı sergilenen saygısız davranışların dahi yol güvenliğini ve seyahat konforunu olumsuz etkileyebildiği vurgulandı.

İTALYA AÇIK ARA ÖNDE

Paylaşılan verilere göre agresif sürücüler konusunda en yüksek oran yüzde 23 ile İtalya'da görüldü. İtalya'yı yüzde 11 ile İngiltere ve yüzde 9 ile ABD takip etti.

Fransa ve Avustralya yüzde 5'er oranla listede yer alırken, Türkiye ve İspanya'da oran yüzde 4 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Araştırmada açıklanan oranlar şöyle sıralandı:

İtalya: Yüzde 23

İngiltere: Yüzde 11

ABD: Yüzde 9

Fransa: Yüzde 5

Avustralya: Yüzde 5

Türkiye: Yüzde 4

İspanya: Yüzde 4

Araştırmanın sonuçları, ülkeler arasındaki sürüş kültürü farklılıklarının yurt dışına çıkan turistlerin yolculuk deneyiminde önemli bir unsur olabileceğini bir kez daha ortaya koydu.