Dr. Dean Eggitt’e göre, bir ameliyatın kapsamının büyüklüğü her zaman acının şiddetiyle doğru orantılı değil; asıl belirleyici olan, operasyonun kemik yapısı ve sinir uçlarıyla ne kadar temas ettiği.

Doğrudan kemiğin içinden örnek alınmasını içeren bu işlem, tıp dünyasında "en ağrılı" prosedürlerden biri olarak ün salmış durumda.

Kemik İliği Aspirasyonu

Anesteziye rağmen hastalar, iğnenin kemiğe girdiği anı "şiddetli bir çekme ve basınç hissi" olarak tarif ediyor. Müdahale sonrası günler süren hassasiyet ve morarma ise sürecin parçası.

Belden Sıvı Alma

Beyin omurilik sıvısının numunesini almak için omurlar arasına iğne ile girilen bu işlem, genellikle hasta uyanıkken yapılıyor.

Fiziksel ağrının ötesinde, hastalar işlemi son derece stresli buluyor. İşlem sonrası görülen şiddetli baş ağrıları ve sırt problemleri iyileşme sürecini uzatabiliyor.

Açık Kalp Ameliyatı

Kalp ameliyatları, teknik zorluklarının yanı sıra nekahet dönemi en sancılı süreçlerden biri.

Operasyon sırasında göğüs kafesinin (sternum) açılması, iyileşme sürecinde hem kemiklerin hem de yumuşak dokuların nefes alıp verirken bile ağrı tetiklemesine neden oluyor.

Diz Protezi Ameliyatı

Rutin bir işlem olmasına rağmen diz protezi, Dr. Eggitt'in listesinde en üst sıralarda yer alıyor.

Diz bölgesi yoğun sinir ağları ve yük taşıyan kemiklerle çevrili olduğu için iyileşme süreci sabır istiyor. Hastaların ameliyat sonrası hareket etmek zorunda olmaları, ağrı yönetimini daha da kritik hale getiriyor.

Histeroskopi

Rahim içi incelemeler için kullanılan bu yöntem, her hastada farklı tepkilere yol açıyor.

Araştırmalar, kadınların yaklaşık üçte birinin bu işlemi "çok ağrılı" olarak tanımladığını gösteriyor. Bu nedenle tıp dünyasında, işlemin lokal yerine genel anestezi altında yapılması yönünde güçlü bir eğilim başladı.

Dr. Dean Eggitt, ağrısız bir cerrahi sürecin her zaman mümkün olmadığını, ancak hastaların operasyon öncesi zihinsel ve fiziksel olarak sürece hazırlanmasının iyileşme hızını artırdığını vurguluyor. Uzmanlar, özellikle kemik ve sinir odaklı ameliyatlarda gerçekçi beklentilere sahip olmanın, hastanın iyileşme sürecindeki dayanıklılığını (resilience) güçlendirdiğine dikkat çekiyor.