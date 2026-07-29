Uluslararası danışmanlık şirketi Boston Consulting Group (BCG), dünya genelindeki 61 büyük kentin yapay zekâ ve dijital teknolojileri kent yaşamına entegre etme performansını inceledi. Şehirlerin strateji, uygulama kapasitesi, altyapı ve vatandaş memnuniyeti gibi beş temel parametrede değerlendirildiği araştırmada, İngiltere'nin başkenti Londra ilk sırada yer aldı.

DEĞERLENDİRME HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILDI?

BCG yayımladığı raporda kentleri; elde edilen sonuçlar, dijital strateji, uygulama hızı, yönetimin icraat etkinliği ile altyapı, finansman ve yetenek yönetimi gibi kalkınmayı kolaylaştırıcı etkenler üzerinden puanladı. Belediyelerin geliştirdiği uygulamaların kullanım oranları ve günlük yapay zekâ adaptasyonunun baz alındığı endekste şehirler; "liderler", "gelişimi hızlandıranlar", "gelişmekte olanlar" ve "büyüyenler" olmak üzere dört grupta sınıflandırıldı.

İLK 20'DE HANGİ ŞEHİRLER YER ALDI?

Yaşam kalitesi ve ekonomik fırsatlar kategorilerinde en yüksek puanı toplayarak ilk sıraya yerleşen Londra'yı sırasıyla Dubai, New York, Washington ve Amsterdam takip etti.

Rapor sonuçlarına göre dünyanın en akıllı 20 şehri şu şekilde sıralandı:

Londra Dubai New York Washington Amsterdam Berlin San Francisco Şanghay Pekin Seul Singapur Viyana Kopenhag Shenzhen Boston Los Angeles Stockholm Zürih Münih Abu Dabi

YAPAY ZEKÂ KULLANIMI TEKNOLOJİ MERKEZLERİYLE SINIRLI KALMADI

Rapor, üretken yapay zekâ (GenAI) araçlarına yönelik ilginin yalnızca Silikon Vadisi veya Shenzhen gibi geleneksel teknoloji merkezleriyle sınırlı olmadığını gösterdi. Afrika, Asya ve Orta Doğu’daki kentlerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamda yapay zekâ araçlarını kullanma ve benimseme oranlarında en yüksek seviyeleri kaydettiği bildirildi.