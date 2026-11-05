Yükseköğretim Kurulunun diploma denklik süreçlerinde kabul ettiği CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre, Türkiye'den 22 üniversite dünyanın en başarılı ilk 1000 kurumu arasına girdi. Sıralamada değerlendirilen 50 Türk üniversitesinden yalnızca ikisi ilk 500 bandına girme başarısı gösterdi.

TÜRKİYE'DE ZİRVE DEĞİŞİMİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Geçen yıl dünya genelinde 302'nci sırada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bu yıl 77 basamak birden ilerleyerek 225'inci sıraya yerleşti ve Türkiye birincisi oldu. Üniversite ayrıca Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanında dünya 58'inciliğine yükselerek bu alandaki liderliğini korudu.

Türkiye sıralamasında ikinci basamakta yer alan Hacettepe Üniversitesi ise dünya genelinde 375'inci sırada konumlandı. Listenin devamında İstanbul Teknik Üniversitesi 551'inci, Gazi Üniversitesi 573'üncü, Ankara Üniversitesi 589'uncu, Ege Üniversitesi 603'üncü, İstanbul Üniversitesi 669'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 679'uncu, Atatürk Üniversitesi 730'uncu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 745'inci olarak ilk 750 arasına giren 10 Türk üniversitesini oluşturdu.

DÜNYADA İLK 1000'E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre bilimsel yayın hacmi göstergesinde Türkiye'den ilk 1000'e giren 22 üniversite ve dünya dereceleri şu şekilde sıralandı:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi — 225 Hacettepe Üniversitesi — 375 İstanbul Teknik Üniversitesi — 551 Gazi Üniversitesi — 573 Ankara Üniversitesi — 589 Ege Üniversitesi — 603 İstanbul Üniversitesi — 669 Yıldız Teknik Üniversitesi — 679 Atatürk Üniversitesi — 730 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa — 745 Erciyes Üniversitesi — 805 Orta Doğu Teknik Üniversitesi — 814 Dokuz Eylül Üniversitesi — 824 Akdeniz Üniversitesi — 843 Marmara Üniversitesi — 853 Çukurova Üniversitesi — 906 Fırat Üniversitesi — 918 Selçuk Üniversitesi — 937 Bursa Uludağ Üniversitesi — 960 Koç Üniversitesi — 975 Karadeniz Teknik Üniversitesi — 979 Ondokuz Mayıs Üniversitesi — 997

SIRALAMA HANGİ BİLİMSEL KRİTERLERE GÖRE YAPILDI?

Uluslararası derecelendirme kuruluşu, üniversitelerin dünya sıralamasını 2021–2024 döneminde yayımlanan bilimsel çalışmalar üzerinden belirledi. Değerlendirmede kurumların performansları, tüm bilim alanlarını kapsayan kesirli sayım yöntemiyle hesaplanan bilimsel yayın hacmi göstergesi temel alınarak puanlandı. YÖK'ün denklik süreçlerinde doğrudan tanıdığı dört kuruluştan biri olan bu sistem, kurumların küresel akademik üretkenliğini resmi olarak tescilledi.

Sonuçları değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, özellikle Biyomedikal ve Sağlık Bilimleri alanındaki yükselişin önemine dikkat çekti. Kurumsal hedeflerinin yalnızca yerel ölçekle sınırlı kalmadığını belirten Aydın, Harvard, Oxford, Johns Hopkins, Cambridge, Stanford ve Imperial College London gibi dünyanın önde gelen üniversiteleriyle bilimsel zeminde rekabet etmeyi amaçladıklarını ve dünya tıbbına yön veren kurumlar arasında yer almak istediklerini kaydetti.