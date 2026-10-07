Ülkelerin borç yüklerini ortaya koyan sıralamada ilk 10 ile listenin son sıraları arasında büyük fark oluştu. Lüksemburg yüzde 446,4’lük toplam oranla ilk sırada bulunurken, Hong Kong yüzde 406,5 ile ikinci, Japonya yüzde 369,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

LÜKSEMBURG LİSTENİN ZİRVESİNDE

BIS verilerine göre Lüksemburg yüzde 446,4 ile sıralamanın ilk sırasında yer aldı. Lüksemburg’u yüzde 406,5 ile Hong Kong ve yüzde 369,5 ile Japonya takip etti. İlk 5’in diğer ülkeleri ise yüzde 337,4 ile Singapur ve yüzde 331,5 ile Fransa oldu. Kanada yüzde 319,1 ile altıncı, Hollanda yüzde 304,5 ile yedinci sıraya yerleşti.

İLK 10'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

Listenin sekizinci sırasında yüzde 300,1 ile Çin bulunurken, Belçika yüzde 282,6 ile dokuzuncu oldu. Norveç ise yüzde 276,9’luk oranla ilk 10’u tamamladı.

Sıralamanın ilk 10’u şöyle:

1. Lüksemburg: Yüzde 446,4

2. Hong Kong: Yüzde 406,5

3. Japonya: Yüzde 369,5

4. Singapur: Yüzde 337,4

5. Fransa: Yüzde 331,5

6. Kanada: Yüzde 319,1

7. Hollanda: Yüzde 304,5

8. Çin: Yüzde 300,1

9. Belçika: Yüzde 282,6

10. Norveç: Yüzde 276,9



TÜRKİYE 43. SIRADA YER ALDI

Listenin son bölümünde Meksika, Endonezya ve Türkiye yer aldı. Meksika yüzde 87,9’luk toplam oranla 41’inci, Endonezya yüzde 81,1 ile 42’nci sırada bulunurken Türkiye yüzde 72,9 ile 43’üncü sırada yer aldı. Böylece Türkiye, paylaşılan 43 ülkelik sıralamada en düşük toplam borç oranına sahip ülke olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'NİN BORÇ ORANI NE KADAR?

Verilerde Türkiye için sırasıyla yüzde 23,9, yüzde 10,1 ve yüzde 38,9 oranları yer aldı. Bu kalemlerin toplamı yüzde 72,9 olarak hesaplandı. Listenin zirvesindeki Lüksemburg’da ise aynı kalemler yüzde 26,4, yüzde 61,2 ve yüzde 358,8 olarak sıralandı ve toplam oran yüzde 446,4’e ulaştı.

BORÇ YÜKÜNDE BÜYÜK FARK

Sıralamada yüzde 300’ün üzerinde toplam borç oranına sahip 8 ülke bulunuyor. İlk sıradaki Lüksemburg ile 43’üncü sıradaki Türkiye arasındaki fark ise 373,5 puana ulaşıyor.