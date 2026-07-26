Normalde Atlas Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Arktik Okyanusu ile Baltık ve Kuzey Denizi'nin açık sularında yaşayan bu tür, son haftalarda bölgedeki plajlarda ve kıyıya vuran alanlarda sıkça görüntülendi. Deniz yaşamı araştırma ve koruma kuruluşu New England Aquarium, vatandaşlara denizde ya da kıyıda gördükleri denizanalarına yaklaşmamaları ve güvenli mesafeyi korumaları çağrısında bulundu.

DEV DOKUNAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Aslan yelesi denizanasının şemsiyesi yaklaşık 2,5 metre çapa ulaşabilirken, dokunaçları ise 36 metreyi aşarak bir otobüsün yaklaşık üç katı uzunluğa erişebiliyor. Dünyanın en büyük denizanası türü olarak kabul edilen bu canlı, güçlü zehri nedeniyle temas halinde şiddetli ağrıya yol açabiliyor. İnsan ölümleri ise oldukça nadir görülüyor.

Uzmanlara göre denizanaları aktif şekilde yüzmek yerine büyük ölçüde su akıntılarıyla sürükleniyor. Bu nedenle rüzgar yönündeki değişimler ve okyanus akıntıları, son dönemde Cape Cod çevresinde olağan dışı yoğunlukta görülmelerinin başlıca nedeni olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki yetkililer, özellikle yaz sezonunda denize girenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.