Son yıllarda Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları, orta ve büyük ölçekli şirketlerin finansman sıkıntısı yaşamasına neden olurken, bu durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında ise tekstil yer aldı.



Binlerce tekstil firmasının iflas ve konkordato açıklamasının ardından sıra sektörün en büyüklerine gelirken, 73 yıldır faaliyetlerine devam eden ve dünyanın en büyük denim (kot pantolon kumaşı) üreticileri arasında yer alan Orta Anadolu da fabrikalarını kapatacağını açıkladı.





Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada mevcut ekonomik koşullar altında üretimi sürdürmenin mümkün olmadığına dikkat çekilirken, 1953 yılından bu yana ayakta olan şirket kapanışına yönelik şu açıklamayı yaptı:



“Değerli Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız, 1953 yılından bu yana sanayi üretiminde öncü bir rol üstlenen Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş., 1986’dan beri dünyanın en ikonik küresel markalarına premium denim kumaş tedarik etmektedir. Son yıllarda küresel tekstil sektörü; zayıflayan talep, artan operasyonel ve finansman maliyetleri, tedarik zincirlerindeki dalgalanmalar ve değişen ticaret dinamikleri gibi çok ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır. Maliyet azaltma girişimleri, verimlilik tedbirleri ve yeniden yapılandırma değerlendirmeleri gibi tüm kapsamlı çabalarımıza rağmen, ne yazık ki günümüz ekonomik koşulları altında operasyonel modelimizin artık sürdürülebilir olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz, Kayseri tesislerimizdeki üretim faaliyetlerini sonlandırma yönünde son derece zor bir karar almıştır.”



Açıklamada fabrikanın sürecine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:



“Alınan karar kapsamında, Kayseri’deki üretim faaliyetlerimiz 11 Eylül 2026 itibarıyla durdurulmuştur. Tüm üretim tesislerimiz 12 Ekim 2026 tarihi itibarıyla tamamen kapatılacaktır. Özellikle altını çizmek isteriz ki tüm bu süreç boyunca mevcut ticari yükümlülüklerimizi sorumluluk bilinciyle, şeffaf bir şekilde ve kurumsal değerlerimize uygun olarak yerine getirmek adına tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içinde olacağız. Orta Anadolu’nun 73 yıllık bu yolculuğuna katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza; bizlere gösterdikleri güven, sadakat ve destek için müşterilerimize, finans kuruluşlarına ve tedarikçilerimize en derin şükranlarımızı sunarız.”





FATİH ALTAYLI: "DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜRETİCİSİYDİ"



Gazeteci Fatih Altaylı, şirketin alanında dünyanın en önemli üreticisi olduğunu belirterek, Türkiye'de sanayi kalelerinin tek tek yıkılmasına dikkat çekti.



Altaylı, internet sitesinde paylaştığı yazıda Orta Anadolu hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Ekonomik krizin boyutunu kimse bir türlü anlamıyordu. Bir dönemin ihracat rekortmeni, Türkiye’nin yüz akı şirketlerden Vestel büyük sıkıntılar yaşıyor. Dev bir grubun çatısı altındaki Beko ve Arçelik zorda olmasa da 2025 yılında 10 milyar TL’ye yakın zarar açıkladı.

Tekstilde durumu yıllardır anlatmaya çalışıyoruz.

Ama tüm bu uyarılardan çok daha önemli bir uyarı Orta Anadolu’dan geldi.

Coğrafi olarak da, şirket olarak da.

Orta Anadolu Tekstil olarak bilinen Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. şirketin faaliyetlerini dün itibarıyla durdurdu. Ekim ayında da tamamen yok olacak.

Orta Anadolu Tekstil dediğimiz şirket boru değil, Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli blue jean kumaşı denim üreticisiydi.

Her yıl yüz milyonlarca dolarlık ihracatı tek başına yapan bir devdi. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biriydi. Sahibi de hiç öyle abartılı tarzları olmayan, güngörmüş bir Anadolu sanayici ailesi Karamancı’lardı.

1953 yılında başlattıkları hikaye 2026 yılında sona erdi.

Farkında mısınız bilmem ama Türkiye giderek üretimden kopuyor. Çin ve Uzakdoğu rekabeti elbette bir etken, emek yoğun sektörlerde gerilemek belki kabul edilebilir diye düşünebilirsiniz ama bu kadarı normal değil. Vestel gibi, Orta Anadolu gibi firmaların kötü yönetildiğini söylemek de mümkün değil. Uzun yıllar gayet başarılı gidip, bir anda dağılmaları tamamen yönetim kaynaklı olamaz.

Mesele Türkiye’nin üretimi teşvik eden bir anlayıştan uzaklaşması.

Tamam, savunma sanayiinde çok iyi işler yapıyoruz, İHA’lar, SİHA’lar üretiyoruz ama diğer yanda sanayi üretimi düşüyor, sanayi kaleleri yıkılmaya başlıyor.

Orta Anadolu’nun düşüşü önemli bir işarettir. Ekonominin finansal tablolardan ibaret olmadığını bir gün herkes anlar.

Ama o gün çok geç olabilir."