2006 yılında doğa bilimciler Chris Atkins ve Michael Taylor tarafından keşfedilen Hyperion, kıyı sekoyası türüne ait. Yapılan ölçümlerde ağacın yaklaşık 40 katlı bir binaya eşdeğer yüksekliğe ulaştığı belirlendi.

HYPERION NE ZAMAN KEŞFEDİLDİ?

Hyperion, 2006 yılında Kuzey Kaliforniya’daki Redwood Ulusal Parkı’nın daha az ziyaret edilen bölgelerinde keşfedildi. Daha sonra yapılan ölçümler, ağacın yeryüzünde bilinen en uzun yaşayan ağaç olduğunu ortaya koydu. Kıyı sekoyası türündeki ağacın yüksekliği yaklaşık 115 metre olarak ölçüldü.

TAM KONUMU GİZLİ TUTULUYOR

Yetkililer, Hyperion’un tam konumunu hiçbir zaman resmi olarak açıklamadı. Ancak zamanla internette yayılan yaklaşık koordinatlar nedeniyle çok sayıda ziyaretçi işaretli patikaların dışına çıkarak ağaca ulaşmaya başladı. Yoğun ziyaretçi trafiği, ağacın çevresindeki doğal alan üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

ZİYARETÇİLER BÖLGEYE NASIL ZARAR VERDİ?

Park görevlileri, ziyaretçilerin oluşturduğu geçici yollar nedeniyle toprağın sıkıştığını, çevredeki bitki örtüsünün zarar gördüğünü ve bazı köklerin etkilendiğini belirledi. Bölgede erozyon, çöpler ve insan atıkları da tespit edildi.

BÖLGEYE GİRİŞ YASAKLANDI

ABD Ulusal Park Servisi, 2022 yılında Hyperion’un bulunduğu bölgeye erişimi kapattı. Koruma altındaki alana izinsiz girenlere 5 bin dolara kadar para cezası ve hapis cezası uygulanabileceği bildirildi. Kararın, hem ağacın hem de çevresindeki hassas ekosistemin korunması amacıyla alındığı belirtildi.