Amerika Birleşik Devletleri'nde 980 yaşındaki tek bir sekoya ağacının gövdesi oyularak inşa edilen tam teşekküllü ev otoyol kenarında karayolu turizmine kazandırılıyor. Yatırımcı Dav Abdull, 1940'larda yapılan bu tarihi yapıyı okyanus kıyısındaki sekoya ormanlarına gitme imkanı bulamayan seyahat severler için yol kenarı cazibe merkezine dönüştürmeyi planlıyor.

DEV GÖVDENİN İÇİNE TAM BİR EV SIĞDIRDILAR

Yaklaşık 9 metre uzunluğa ve 2,4 metre genişliğe sahip olan yapının dış duvar kalınlığı 30 santimetreyi buluyor. İki işçinin tam zamanlı çalışmasıyla bir yılda tamamlanan kabinin iç mekanında yemek alanı, mutfak, oturma odası, iki yatak odası ve bir banyo yer alıyor. İçindeki mobilyaları da tamamen kızılçam odunundan oyulan bu kompakt yapı, sıkı koruma kanunlarından önce kesilen 79 metre yüksekliğindeki devasa bir ağacın yerden 30 metre yüksekteki gövde parçasından üretildi.

AÇIK ARTIRMAYLA SATIN ALINDI VE TAŞINIYOR

Tarihi ahşap yapıyı 2022 yılında düzenlenen bir açık artırmada satın alan Dav Abdull, kulübeyi Wisconsin eyaletindeki I-43 eyaletler arası otoyolunun yakınına taşımak için resmi süreçleri yürütüyor. Sürücülerin seyahat esnasında durup yapıyı ziyaret edebilmesi için giriş ücretini 1 dolar olarak belirlemeyi düşünen Abdull, değişken çevre koşullarına karşı koruma önlemleri planlıyor. Nem kontrolü ve temel stabilitesi çalışmalarının ardından ziyarete açılacak olan yapı, ABD'deki geleneksel yol kenarı turizm mirasının yeni bir parçası olacak.