Dünyanın en büyük altın tüketicisi konumunda bulunan Çin, küresel piyasalardaki fiyat gerilemesini fırsata çevirerek altın ithalatında olağanüstü bir sıçramaya imza attı. Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülkenin altına olan talebi fiyat baskılarına rağmen gücünü koruyor.

MAYIS AYINDA SON İKİ YILIN ZİRVESİ

Bloomberg'in aktardığı gümrük verilerine göre Çin, mayıs ayında toplam 162,6 ton altın ithalatı gerçekleştirdi. Bu seviye, Mart 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık hacim olarak öne çıkıyor.

Veri takibinin başladığı 2017 yılından bu yana en yüksek mayıs ayı ithalatı olarak kayıtlara geçen bu hareketlilik, normal şartlarda talebin sakin seyrettiği bu dönem için sıra dışı bir gelişme olarak yorumlanıyor. Küresel altın fiyatlarının baskılandığı bir süreçte gelen bu rekor, Çinli kurumsal ve perakende alıcıların altına olan güçlü iştahını net bir şekilde ortaya koyuyor.

İLK 5 AYDAKİ ARTIŞ YÜZDE 76'YI BULDU

Çin'in altın piyasasındaki domine edici rolü, yılın genel verilerine de yansıdı. 2026 yılının ilk 5 ayında ülkenin toplam altın ithalatı yaklaşık 692 tona ulaştı.

Yıllık toplam ithalat hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %76 oranında artış gösterdi.

Fiyatlardaki gevşemeyi stratejik bir alım fırsatı olarak değerlendiren Çin, küresel piyasalardaki en agresif alıcı pozisyonunu sürdürmeye devam ediyor.