Okyanusların tropikal ve ılıman sularında yaşamını sürdüren okyanus güneş balığı (Mola mola), yassılaşmış gövdesi ve sıradışı fiziksel yapısıyla deniz yaşamının en dikkat çekici türleri arasında yer alıyor.

Köpekbalıkları veya vatozlar gibi kıkırdaklı değil, tamamen kemik yapısına sahip olan bu dev tür, üç metreyi aşabilen uzunluğu ve iki tonu geçen ağırlığıyla kendi sınıfında dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

EKSİK KUYRUK VE SIRA DIŞI ANATOMİ

Güneş balığının dış görünüşü klasik balık formundan oldukça farklıdır. Uzun ve yuvarlak gövdesi aniden sonlanan canlı, geleneksel bir kuyruk yapısına sahip değildir. Hareketi yönlendirmek ve kontrol sağlamak için geleneksel kuyruk yerine "klavus" adı verilen özel bir doku yapısını; büyük sırt ve anal yüzgeçleriyle kombine ederek kullanır.

YÜZEYDE NEDEN YAN YATARLAR?

Sıklıkla su yüzeyinde yan yatmış halde gözlemlenen bu dev canlılar, İngilizce isimleri olan "sunfish" (güneş balığı) unvanını da bu hareketlerinden alır. Yüzeydeki bu duruş bir dinlenme davranışı gibi görünse de temel olarak iki hayati amaca hizmet eder:

Vücut Isısını Düzenleme: Avlanmak için derin ve soğuk sulara daldıktan sonra yüzeye çıkarak vücut ısılarını dengelerler.

Parazit Temizliği: Yüzeyde sabit kalarak deniz kuşlarının ve küçük balıkların derilerinde biriken parazitleri temizlemesine olanak tanırlar.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE AV SÜZME

Sanılanın aksine güneş balıklarının beslenmesi yalnızca denizanası ile sınırlı değildir. Devasa cüsselerine rağmen nispeten küçük organizmalarla beslenen türün diyetinde şu canlılar öne çıkar:

-Denizanası ve jelatinimsi organizmalar

-Açık denizlerde yaşayan küçük balık türleri

-Farklı derinliklerdeki kabuklular

-Kalamar, yumuşakça ve deniz canlılarının larvaları

DEV BOYUTUNA RAĞMEN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU TEHDİTLER

Yavaş yüzme hızı ve yüzeye yakın hareket etme alışkanlığı, güneş balığını insan kaynaklı tehditlere karşı oldukça açık hale getirmektedir. Türün popülasyonunu olumsuz etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

Tekne Çarpmaları ve Ağlar: Yüzeye yakın yavaş seyirleri sebebiyle deniz araçlarıyla çarpışma ve balıkçı ağlarına kazara takılma (bycatch) riski yüksektir.

Plastik Kirliliği: Okyanustaki plastik poşetleri ve atıkları ana besin kaynakları olan denizanalarıyla karıştırarak yutmaları hayati tehlike yaratır.

İklim Değişikliği: Su sıcaklıklarındaki dalgalanmalar ve ekosistemdeki bozulmalar, avlandıkları türlerin dağılımını doğrudan etkilemektedir.

Güneş balıklarının sağlıklı popülasyon seviyelerini koruyabilmesi, deniz ekosistemindeki dengenin ve okyanus sağlığının önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.