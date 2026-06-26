Ocak 2026'da ons başına 5.500 doları aşarak tarihi bir rekor kıran altın fiyatları, bu rekorun ardından bir miktar geri çekilme yaşadı.

Haziran 2026 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ yüzde 20'nin üzerinde primli seyreden ons altın, Haziran ayı genelinde ortalama 4.100 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Yaşanan küresel gelişmeler üzerine dünyanın önde gelen yatırım bankalarından J.P. Morgan Wealth Management, merakla beklenen yıl sonu altın tahminini resmi bir raporla paylaştı.

J.P. MORGAN YIL SONU HEDEFİNİ GÜNCELLEDİ

Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen J.P. Morgan Küresel Yatırım Stratejisi Grubu, altının orta vadeli seyrini ele alan kapsamlı bir rapor yayımladı. Banka stratejistleri, Haziran ayında 4.100 dolar seviyelerinde taban oluşturan ons altının, yıl sonunda 5.500 ila 5.800 dolar aralığına ulaşacağını öngörüyor. Raporda, bu yükseliş beklentisinin arkasındaki temel makroekonomik ve jeopolitik gerekçeler maddeler halinde sıralandı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Altın fiyatlarındaki bu güçlü beklentinin en büyük itici gücü küresel merkez bankaları oldu. Günümüzde merkez bankaları, toplam döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 20'sini altın olarak tutuyor. 2025'te tavan yapan merkez bankası alımlarının 2026'da da güçlü kalması bekleniyor. Kurumlar, rezervlerini dolardan uzaklaştırarak çeşitlendirmek ve jeopolitik risklere karşı likit kalabilmek için altına sığınıyor.

KÜRESEL RİSKLER KARŞISINDA GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ

Altın, tarih boyunca piyasa oynaklığına ve enflasyona karşı güçlü bir koruma kalkanı (hedge) olarak görüldü. Değerinin hisse senetleri veya tahvil piyasalarına doğrudan bağlı olmaması, küresel kriz anlarında bu emtiayı cazip kılıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Faiz oranlarının yükseldiği ve reel getirilerin pozitif olduğu dönemlerde, altın faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için her zaman borsalarla ters korelasyon göstermeyebilir.

ALTIN YATIRIMINDA YÖNTEM VE RİSK DAĞILIMI

Yatırım biçimleri arasındaki risk dağılımı da bu süreçte önem kazanıyor. Altın ETF'leri (borsa yatırım fonları), fiziki metale sahip olmadan kolayca alım-satım imkanı sunsa da doğrudan mülkiyet sağlamıyor ve yönetim ücretleri içeriyor. Diğer taraftan, yastık altı veya kasa yatırımı olarak bilinen fiziki altın alımlarında ise sigorta, saklama maliyetleri ve bozdurma sırasındaki lojistik süreçler yatırımcıların karşısına ek masraf olarak çıkabiliyor.