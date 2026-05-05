JPMorgan’ın eski çalışanı Chirayu Rana, yönetici Lorna Hajdini’ye yönelik cinsel istismar iddialarını desteklediği öne sürülen yeni delilleri mahkemeye sundu. Geçtiğimiz hafta açılıp kısa süre sonra geri çekilen dava pazartesi günü Manhattan Yüksek Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Rana’nın Hajdini’yi kendisini "seks kölesi" haline getirmekle suçladığı dava sosyal medyada hızla yayılarak infial yaratmıştı.

"YATAK ODSINA GELMEZSEN BAŞIN BELAYA GİRER"

Dava dosyasına eklenen yeni tanık ifadeleri, Eylül 2024’te yaşandığı iddia edilen çarpıcı detaylar içeriyor. Rana’nın bir aile dostu olduğu belirtilen anonim bir tanık, New York ziyareti sırasında Rana’nın evinde konakladığı gece Hajdini’nin sarhoş bir halde kendisini uyandırdığını iddia etti.

Tanığın ifadesine göre tamamen çıplak olan Hajdini, salondaki koltukta oturan misafire sigara ikram ederek onu yatak odasındaki "grup seks"e katılmaya davet etti. Reddedilmesine rağmen tacizini sürdüren Hajdini’nin tanığa şantaj imasında bulunarak "Onun (Rana) sahibi olduğumu biliyorsun, o yüzden gelip bize katılsan iyi olur" dediği öne sürüldü.

JPMORGAN'DAN SERT YALANLANMA: "BABASI HAKKINDA BİLE YALAN SÖYLEDİ"

New York Post'un JPMorgan ve Lorna Hajdini, iddiaları sert bir dille reddetti. Banka tarafından yapılan açıklamada kurum içi soruşturmada e-postalar ve cihaz kayıtları dahil hiçbir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca, The Post tarafından yayımlanan bir rapor, davacı Chirayu Rana’nın güvenilirliğini sarstı. İddiaya göre Rana, bankadan ücretli izin alabilmek için babasının öldüğüne dair yalan söyledi. Ancak yapılan araştırmada babasının sağ ve sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Banka yetkilileri, Rana’nın bu izni söz konusu davayı hazırlamak için kullandığını savunuyor.

"BANA 'ESMERİM' DİYE HİTAP EDİYORDU"

Dava dosyasındaki bir diğer tanık ise apartman sahibi bir kadın. Tanık, 2024 yazında Hajdini’yi sokakta Rana’nın boynunu öperken gördüğünü ve Eylül ayında ikili apartmana girerken Hajdini’nin Rana’ya hitaben, "Senin sahibinim esmerim (Brownie)" dediğini duyduğunu iddia etti.

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU İDDİASI

Chirayu Rana, mahkemeye sunduğu ek belgelerde, yaşadığı olaylar nedeniyle Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşadığını belirterek isminin gizli tutulmasını talep etti. Bir psikoterapistten alınan mektupta Rana’nın haftalardır uyuyamadığı, yemek yiyemediği ve Hajdini’nin sesini kafasının içinde duyduğu iddia edildi.

JPMorgan ise davanın tamamen asılsız olduğunu ve bir itibar suikastı düzenlendiğini yineleyerek hukuk mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.