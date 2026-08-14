JPMorgan Chase, tahmin piyasası platformu Polymarket'e sunduğu bankacılık hizmetlerini 2025'in sonunda sonlandırdı. Financial Times'ın haberine göre bu karar, düzenleyici endişeler nedeniyle alındı.

JPMorgan, Ekim 2025'te Polymarket'e farklı bir banka ortağı bulması gerektiğini bildirdi. Polymarket daha sonra başka bir kredi kuruluşuyla çalışmaya başladı ancak söz konusu bankanın adı açıklanmadı.

POLYMARKET CEO'SU JPMORGAN TARAFINDAN ÖZEL BİR MÜŞTERİ KONFERANSINA DAVET EDİLDİ

JPMorgan ile tüm ilişkiler bitmedi. İki şirket arasındaki diğer temasların devam ettiği belirtildi. Polymarket CEO'su Shayne Coplan, Şubat 2026'da JPMorgan tarafından özel bir müşteri konferansına davet edildi.

Ayrıca bankanın, Polymarket'in gelecekte gerçekleştirebileceği olası bir halka arzda garantör olarak rol üstlenmekle ilgilenmeye devam ettiği aktarıldı.

Polymarket, kullanıcıların seçimler, ekonomi, spor ve diğer gelişmeler hakkında sonuç tahminleri üzerinden işlem yapmasına imkan tanıyan bir platform olarak öne çıkıyor.

Şirketin ABD pazarına dönüşü, tahmin piyasalarının giderek daha fazla ilgi görmeye başladığı bir döneme denk geliyor. JPMorgan'ın bankacılık hizmetlerini sonlandırması ise platformun büyüme sürecinde düzenleyici risklerin hâlâ önemli bir engel olduğunu gösteriyor.

Polymarket, daha önce ABD'deki düzenleyicilerin radarına girmişti. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), platformun kayıt dışı türev işlem platformu işlettiği gerekçesiyle 2022 yılında 1,4 milyon dolarlık uzlaşma cezası uygulamış ve şirketin ABD'li kullanıcılara hizmet vermesini yasaklamıştı.

Platform, ABD'deki düzenleyici ortamın değişmesinin ardından 2025'in sonlarında ülkedeki faaliyetlerine yeniden başladı.