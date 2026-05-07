Çin, enerji tarihinde yeni bir sayfa açarak Tibet’in sarp coğrafyasında dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hidroelektrik projesini başlattı. Başbakan Li Qiang tarafından temelleri atılan ve 167 milyar dolarlık devasa bütçesiyle dikkat çeken "Motuo Projesi", Yarlung Tsangpo Nehri üzerinde beş kademeli bir baraj zinciri olarak inşa edilecek. 70 GW (gigavat) kurulu güce sahip olması planlanan bu dev tesis, mevcut rekorun sahibi olan yine Çin'deki Üç Boğaz Barajı'ndan tam üç kat daha fazla enerji üretme kapasitesine sahip olacak.

2030'LU YILLARDA FAALİYETE GEÇECEK

2030’lu yıllarda tam kapasiteyle faaliyete geçmesi beklenen santralin yıllık 300 milyar kWh (kilovatsaat) elektrik üretmesi öngörülüyor. Bu rakam, Birleşik Krallık gibi dev bir sanayi ülkesinin tüm yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir enerji miktarını tek başına karşılayabileceği anlamına geliyor.

Projenin kalbi olan Yarlung Tsangpo Nehri, dünyanın en derin kanyonundan geçerken sadece 50 kilometrelik bir mesafede 2.000 metrelik bir irtifa düşüşü yaşıyor. Bu baş döndürücü düşüş ve su hacmi, bölgeyi gezegenin en yüksek hidroelektrik potansiyeline sahip noktası haline getiriyor.

BÖLGE DEPREM RİSKİ TAŞIYOR

Ancak bu mühendislik harikası, büyüklüğü kadar taşıdığı riskler ve jeopolitik gerilimlerle de gündemde. Tibet-Himalaya Platosu’nun yüksek deprem riski taşıyan bir bölge olması, devasa baraj gövdelerinin güvenliği konusunda endişeleri artırıyor.

Öte yandan, aynı nehrin devamı olan Brahmaputra’ya bağımlı olan komşu ülkeler Hindistan ve Bangladeş, Çin’in su akışını kontrol altına alacak olmasını bir güvenlik tehdidi olarak görüyor.

Bilim insanları ve stratejistler, projenin hem ekolojik dengeleri hem de Güney Asya’daki diplomatik ilişkileri kökten değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.