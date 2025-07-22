Yıllardır kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan şarj sorunu, bu yeni telefonla tarihe karışabilir. Mevcut modellerin büyük çoğunluğu ortalama 5.000 mAh batarya kapasitesine sahipken, yeni model bu rakamı iki katına çıkararak günlerce şarj etmeden kullanım vadedecek.

Bu gelişme, son dönemde giderek gelişen silikon karbon batarya teknolojisinin bir sonucu. Yüksek kapasiteye rağmen daha az yer kaplayan bu yeni pil tipi, ince tasarımlı telefonlarda da uzun ömürlü kullanım sağlayabiliyor.

Henüz modelin hangi marka tarafından üretileceği açıklanmasa da teknoloji dünyasının gözleri Çinli üretici realme’ye çevrilmiş durumda. Şirket, geçtiğimiz aylarda 10.000 mAh bataryaya sahip bir konsept telefonu tanıtmıştı ve silikon karbon batarya alanında da öncü firmalar arasında yer alıyor.

Cihazın orta segmentte konumlandırılacağı ve 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da geniş kitleler için erişilebilir fiyatlı ama yüksek pil kapasiteli bir model anlamına gelebilir.