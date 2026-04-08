Vietnam’da bulunan Son Doong Mağarası (Hang Son Doong), 38,5 milyon metreküplük hacmiyle dünyanın en büyük doğal boşluğu olarak tescil edildi. İçine 40 katlı gökdelenlerin sığabildiği bu devasa yapı, kendi ekosistemi ve iklimiyle bilim dünyasında "yeraltı dünyası" olarak tanımlanıyor.

DEVASA BOYUTLARDA

Yapılan bilimsel ölçümlere göre Son Doong, hacimsel olarak dünyadaki tüm rakiplerini geride bırakıyor. Mağaranın teknik verileri şu şekildedir:

Yaklaşık 40 adet standart futbol sahasını içine alabilecek toplam alana sahiptir.

Bazı noktalarda 200 metreye ulaşmaktadır; bu yükseklik 40 katlı bir gökdelenin dikine sığmasına olanak tanır.

Koridorlarının genişliği 150 metreyi bulmaktadır, bu da bir Boeing 747 uçağının geçebileceği bir mesafedir.

YERİN ALTINDAKİ MİKRO EKOSİSTEM

Mağaranın büyüklüğü, dış dünyadan bağımsız bir doğa döngüsünün oluşmasını sağladı. İçerideki yüksek nem ve sıcaklık farkı, mağara tavanında gerçek bulutların ve sis tabakalarının oluşmasına yol açıyor. Mağara tavanının çöktüğü bölgelerden sızan gün ışığı sayesinde, yerin yüzlerce metre altında "Edam Bahçesi" olarak bilinen, kuşların ve maymunların yaşadığı bir yağmur ormanı gelişti. Mağaranın içinden geçen hızlı debili yeraltı nehri, bu devasa boşluğun milyonlarca yıl boyunca aşınarak oluşmasını sağladı.

ZİYARETÇİ SAYISI SINIRLI TUTULUYOR

1991 yılında bir yerli tarafından tesadüfen bulunan ve 2009 yılında İngiliz araştırmacılar tarafından belgelenen Son Doong, günümüzde sıkı koruma altında. Vietnam hükümeti, ekolojik dengeyi korumak amacıyla yıllık ziyaretçi sayısını sınırlı tutmakta ve turlar özel izinle gerçekleştiriliyor.