Çin Bilimler Akademisi ve yerel orman müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen proje; kuraklığa dayanıklı okyanus bitkileri, saman mekanik sabitleme ağları, damla sulama altyapısı ve yenilenebilir güneş enerjisi teknolojilerini tek bir koruma şeridinde birleştiriyor. Toplamda 337 bin 600 kilometrekarelik alanı kaplayan ve hareketli kum tepeleri nedeniyle "ölüm denizi" olarak adlandırılan devasa çölün ilerleyişi, kenar bölgelere kurulan bu bariyer sayesinde durduruldu. Proje, Dünya Mühendislik Kuruluşları Federasyonu tarafından "2025'in En İyi 10 Küresel Mühendislik Başarısı" listesine dahil edildi.

SAMAN SATRANÇ TAHTASI TEKNİĞİYLE KUM TEPELERİ SABİTLENDİ

Mühendisler, rüzgar hızının en yüksek olduğu ekstrem hatlarda kumul hareketlerini durdurmak amacıyla literatürde "saman satranç tahtası" olarak bilinen fiziksel bariyerleme yöntemini uyguladı. Kumlu toprağın yüzeyini küçük karelere bölerek rüzgarın aşındırma gücünü sıfırlayan bu mekanik altyapının üzerine; yüksek ısıya, yoğun tuzluluğa ve kuraklığa ekstrem uyum gösteren saksaul, kızıl söğüt ve Fırat kavağı gibi dayanıklı ağaç türleri dikildi.

Sincan bölgesindeki Şaya ilçesinde ise yeraltındaki yüksek tuzlu suları çekerek damla sulama ünitelerine aktarmak amacıyla 30'dan fazla dağıtık fotovoltaik güneş enerjisi istasyonu kuruldu. Kurulan güneş panelleri hem sulama için gerekli elektriği üretiyor hem de gölge yaratarak topraktaki su buharlaşmasını minimuma indiriyor.

RESMİ VERİLERE GÖRE 28 MİLYAR YUANLIK EKONOMİ YARATILDI

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın Nisan 2026 raporunda paylaştığı verilere göre, çölün sınır hatlarında geliştirilen kum bazlı endüstriyel tarım alanları toplamda 10,83 milyon mu (yaklaşık 722 bin hektar) büyüklüğe ulaştı. Geleneksel tıp sektöründe hammadde olarak kullanılan cistanche bitkisi, gül tarlaları, meyve bahçeleri ve ekolojik turizm faaliyetlerini içeren bu yeni ekonomik zincirin yıllık üretim değerinin 28,975 milyar yuana ulaştığı açıklandı.

Hotan ve Yutian bölgelerinde çölleşme kontrolü altındaki arazilerin tarıma kazandırılmasıyla binlerce yerel aileye istihdam sağlandığı ve tersine göçün tetiklendiği resmi raporlara eklendi. Ayrıca dünyanın ilk çöl otoyolu olarak bilinen 436 kilometrelik Tarim Çölü Otoyolu'nun koruma şeridine de kum istilasını engellemek amacıyla 20 milyondan fazla kuraklığa dayanıklı bitki entegre edildi.

BAĞIMSIZ KURULUŞLARDAN EKOLOJİK DENSELİK UYARISI

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın yayımladığı bağımsız analizlerde ise Çin topraklarının halen yüzde 26,8'inin çölleşmiş alan statüsünde kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Küresel çevre araştırmacıları, kurak bölgelere dikilen yapay ağaçların yeraltı su tabloları üzerindeki baskıyı artırabileceği ve bölgenin doğal hidrolik dengesini bozabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.