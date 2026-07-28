Jeolojik araştırmalar, 14 milyon kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Antarktika'nın yıllık yağış azlığı nedeniyle dünyanın en büyük çölü olduğunu gösteriyor. Çöllerin sıcaklığa göre değil nem ve yağış seviyesine göre sınıflandırılması, devasa buz kıtasını Sahra Çölü'nün 1,5 katı büyüklüğünde bir çöl konumuna getiriyor.

BUZLA KAPLI KITA NEDEN ÇÖL OLARAK KABUL EDİLİYOR?

NASA ve ABD Antarktika Programı verilerine göre bir bölgenin çöl sayılmasında temel kriter sıcaklık değil, yıllık yağış miktarıdır. Antarktika, yılda sadece ortalama 5 santimetre yağış alarak yeryüzünün en kurak bölgeleri arasında yer alıyor. Kıtadaki kar örtüsü yeni yağışlardan değil, rüzgarın taşıdığı eski buz kristallerinden oluşuyor.

BÖLGEDEKİ SU VE BUZ MİKTARI NE KADAR?

Antarktika, aşırı kurak yapısına rağmen gezegendeki toplam buz varlığının yaklaşık yüzde 90'ına ev sahipliği yapıyor. Dünya üzerindeki tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i bu kıtadaki kalın buz katmanlarında yer alıyor.

NASA BÖLGEYİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYOR?

Sıfırın altındaki dondurucu sıcaklıklar ve aşırı kuraklık nedeniyle Antarktika'nın iklim koşulları Mars yüzeyiyle büyük benzerlik gösteriyor. NASA, bu benzerlikten yararlanarak uzaya gönderdiği gezgin robotların ilk testlerini kıtadaki buz alanları üzerinde gerçekleştiriyor.