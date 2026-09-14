1978’de başlatılan Büyük Yeşil Duvar Projesi kapsamında Çin’in kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde on milyarlarca ağaç dikildi. Projenin 2050 yılına kadar yaklaşık 4 milyon kilometrekarelik alanı kapsaması hedefleniyor.

50 YILDIR NEDEN AĞAÇ DİKİYORLAR?

Proje, Çin’in kuzeyindeki şehirleri, kırsal bölgeleri ve ulaşım yollarını tehdit eden çölleşmeyle mücadele amacıyla başlatıldı. Çalışmalar özellikle Gobi Çölü ile bağlantılı çölleşmenin etkilerinin azaltılmasına odaklanıyor. Yıllar içinde oluşturulan geniş ağaçlandırma alanları, bozulmuş arazilerin yeniden bitki örtüsü kazanmasını ve kum erozyonunun sınırlandırılmasını amaçlıyor.

ÇÖLÜN ORTASINA AĞAÇLAR NASIL DİKİLİYOR?

Ağaçlandırmadan önce hareketli kumulların üzerine küçük ızgaralar halinde saman bariyerleri yerleştiriliyor. Bu yöntem rüzgar hızını düşürerek kumun hareket etmesini azaltıyor. Bazı bölgelerde çit ve farklı mekanik bariyerlerden de yararlanılıyor. Kum sabitlendikten sonra bölgenin koşullarına uygun ağaç, çalı ve ot türleri dikiliyor. Geniş alanlara ulaşmak için havadan tohumlama yöntemleri de kullanılıyor.

HANGİ BİTKİLER TERCİH EDİLİYOR?

Dikilecek türler kuraklık, kuvvetli rüzgar ve kumlu arazi koşullarına dayanıklılıklarına göre seçiliyor. Uygun bölgelerde yeni dikilen ağaçlar gelişim döneminde yapay sulamayla destekleniyor. Bitkiler geliştikçe kökleri toprağı sabitlemeye başlıyor. Oluşturulan ağaç şeritleri de rüzgar kırıcı görevi görerek kum erozyonunun azaltılmasına katkı sağlıyor.

Çin, Büyük Yeşil Duvar Projesi’ni 2050 yılına kadar sürdürmeyi planlıyor. Program kapsamında yaklaşık 4 milyon kilometrekarelik alanın çölleşmeyle mücadele çalışmalarına dahil edilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında Çin’in kuzeyindeki geniş kurak bölgelerde oluşturulan yeşil kuşağın daha büyük bir alana yayılması planlanıyor.