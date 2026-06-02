Kolombiya’nın başkenti Bogota’da inşa edilen “Edificio Santalaia” adlı bina, barındırdığı yeşil alanla dünyanın en büyük dikey bahçesi unvanını taşıyor. Toplam 11 katının (9 yer üstü, 2 yer altı) dış cephesini kaplayan 33 bin metrekarelik bitki örtüsüyle yapı, kent genelinde “Bogota’nın yeşil kalbi” olarak adlandırılıyor.

115 BİN BİTKİ VAR

İspanyol yeşil tasarım firması Paisajismo Urbano ile Kolombiyalı Groncol şirketinin ortak projesi olan dikey bahçe, 8 aylık planlama ve 8 aylık uygulama sürecinin ardından Aralık 2015’te tamamlandı. Projede kullanılan bitkiler, Paisajismo Urbano’nun başkanı Ignacio Solano ve ekibi tarafından Kolombiya’nın Choco yağmur ormanlarına düzenlenen bir keşif gezisinde seçildi. Bahçe, 5 farklı familyaya ait 10 türden toplam 115 bin adet bitkiyi barındırıyor.

Tasarım aşamasında bitki türlerinin birbirleriyle olan mikroorganizma düzeyindeki etkileşimleri ve binada monokromatik (tek renkli) bir bütünlük sağlanması kriterleri esas alındı.

PATENTLİ OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ KULLANILIYOR

Projenin en büyük teknik zorluğunu oluşturan sulama altyapısı, bitki çeşitliliğinin ihtiyaç duyduğu kimyasal parametreler ve besin değerleri gözetilerek tasarlandı. Binada, neme ve güneş radyasyonuna göre otomatik olarak düzenlenen, 40'tan fazla bağımsız sektörden oluşan patentli bir sulama sistemi kullanılıyor. Sistem, dikey duvarlardan süzülen fazla suyun yanı sıra binadaki sakinlerin ürettiği atık suları da geri dönüştürerek yeniden kullanıma sunuyor.

ÇEVRESEL VE YAPI VERİLERİ

Tasarımcı firmanın verilerine göre, Edificio Santalaia’nın dış cephesinde yaşayan 115 bin bitkinin sağladığı yıllık çevresel etkiler şu şekilde: Yılda 3 bin 100’den fazla insanın ihtiyaç duyduğu oksijen üretiliyor. Yaklaşık 775 kilogram ağır metal işleniyor ve 400 kilogramdan fazla toz yakalanıyor. 2 bin tondan fazla zararlı gaz filtreleniyor. 700 kişinin karbon ayak izi dengelenirken, 745 aracın partikül madde (PM) emisyonuna eşdeğer hava temizliği sağlanıyor.

Ayrıca dış cepheyi kaplayan gür bitki örtüsü yapı için doğal bir yalıtım katmanı oluşturarak yaz aylarında iç mekân sıcaklığını düşürüyor ve binadaki klima kullanım ihtiyacını azaltıyor.