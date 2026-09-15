Gemiyi dikkat çekici kılan ise büyüklüğünden çok kullandığı enerji sistemi. 5 binden fazla batarya modülüyle çalışan feribot, yakıt kullanmadan yaklaşık 90 dakika boyunca yol alabilecek. Test ve devreye alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uruguay ile Arjantin arasında yolcu ve araç taşımaya başlaması planlanıyor.

40 MWH'LİK DEV BATARYA SİSTEMİ

China Zorrilla, Avustralyalı gemi üreticisi Incat tarafından Güney Amerikalı feribot işletmecisi Buquebus için üretildi. Gemide toplam 5 bin 16 batarya ünitesi bulunuyor ve bunların toplam ağırlığı yaklaşık 250 ton. Bataryaların toplam enerji depolama kapasitesi ise 40 MWh’nin üzerinde. Bu kapasitenin daha önce bir gemiye yerleştirilen batarya sistemlerinin yaklaşık dört katı olduğu belirtiliyor.

Depolanan elektrik, gemide bulunan sekiz elektrikli su jetine aktarılıyor. Böylece 130 metre uzunluğundaki dev feribot tamamen bataryalardan aldığı enerjiyle hareket edebiliyor.

Feribot aynı anda 2 bin 100 yolcu ve 225 araç taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Gövdesinde çelik yerine alüminyum kullanılmasıyla ağırlığın azaltılması ve elektrikli sistemden daha yüksek verim alınması amaçlandı.

Geminin hikayesinde dikkat çekici bir değişiklik de yaşandı. 2019 yılında sipariş edilen feribotun başlangıçta fosil yakıt kullanan bir tahrik sistemine sahip olması planlanıyordu. Pandemi sırasında üretime ara verilmesinin ardından tasarım değiştirildi ve geminin tamamen elektrikli hale getirilmesine karar verildi.

KENDİ BAŞINA OKYANUSU GEÇMEDİ

Dev feribotun Avustralya’dan Güney Amerika’ya götürülmesi de başlı başına büyük bir operasyon oldu. China Zorrilla, uzun okyanus yolculuğunu kendi bataryalarıyla gerçekleştirmedi. Feribot, MV Black Marlin adlı ağır yük taşıma gemisinin üzerine yüklenerek Tazmanya’dan yola çıkarıldı.

Ağustos ayının başında başlayan yolculukta taşıyıcı gemi Yeni Zelanda’nın kuzeyinden geçerek Pasifik Okyanusu’nu aştı, ardından Güney Amerika’nın güneyindeki Cape Horn’u dolaşarak Uruguay’a ulaştı. Feribot 11 Eylül’de Nueva Palmira’ya getirildi ve hafta sonunda taşıyıcı gemiden suya indirildi.

China Zorrilla buradan römorkörlerle Colonia del Sacramento’ya götürülecek. Burada sistemleri yeniden test edilecek ve hizmete başlamadan önce son hazırlıkları gerçekleştirilecek.

Feribot daha sonra Uruguay’ın Colonia del Sacramento kenti ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires arasında çalışacak. Yaklaşık 30 deniz mili, yani 55 kilometrelik güzergâhtaki bir sefer yaklaşık bir saat sürecek. Geminin bataryalarının ise yaklaşık 90 dakikalık çalışma süresi sağlayacağı belirtiliyor.

Bu nedenle China Zorrilla uzun mesafeli okyanus yolculukları için değil, iki liman arasında düzenli olarak gidip gelen feribot hatlarının tamamen elektrikli hale getirilmesinin mümkün olduğunu gösterecek büyük ölçekli bir örnek olarak öne çıkıyor.