Buenos Aires ile Uruguay’ın Colonia del Sacramento kenti arasındaki hatta kullanılacak gemi, tek seferde 2 bin 100 yolcu ve 225 araç taşıyabilecek. Tamamen elektrikli tahrik sistemi sayesinde seyir sırasında doğrudan egzoz emisyonu oluşturmayacak.

40 MWH’TAN FAZLA ENERJİ DEPOLAYACAK

China Zorrilla’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri dev batarya sistemi. Gemide 40 MWh’ın üzerinde enerji depolama kapasitesi bulunuyor. Bu sistem, yüksek güce sahip sekiz elektrik motorunu besleyerek geminin fosil yakıt kullanmadan yol almasını sağlayacak.

Geminin ihtiyaç duyduğu elektriğin büyük bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması planlanıyor. Böylece yalnızca seyir sırasında oluşan doğrudan emisyonların ortadan kaldırılması değil, kullanılan enerjinin çevresel etkisinin de azaltılması hedefleniyor.

Bu büyüklükte tamamen elektrikli bir feribotun hizmete alınması, limanlarda da önemli değişiklikler gerektiriyor. Buenos Aires ve Colonia del Sacramento’da geminin yüksek enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik altyapısı ve yeni operasyon sistemleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

2 BİN 100 YOLCUYLA DENİZE AÇILACAK

Yeni feribotun hizmete girmesiyle iki ülke arasındaki yolcu ve araç kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Özellikle Buenos Aires ile Colonia arasındaki yoğun turistik bağlantıda daha fazla kişinin tek seferde taşınabilmesi planlanıyor.

China Zorrilla, aynı hatta kullanılan ve sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan Francisco adlı feribotun ardından şirketin daha düşük emisyonlu deniz taşımacılığına geçişindeki yeni adımı olacak. Önceki gemide karbon salımının azaltılması hedeflenirken, yeni feribotta seyir sırasında doğrudan emisyonun sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

Dev bataryaları, sekiz elektrik motoru ve 2 bin 100 kişilik kapasitesiyle China Zorrilla’nın hizmete girmesi, büyük yolcu gemilerinde elektrikli sistemlerin ne ölçüde uygulanabileceğinin de dikkat çekici örneklerinden biri olacak.