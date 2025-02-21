Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 model 3 sedan ve Model Y crossover araçları, eski yazılım sürümleri nedeniyle aşırı voltaj sorunu yaşayabilir. Bu da, araçlardaki baskılı devre kartındaki motor sürücü bileşenlerinin aşırı zorlanmasına yol açabilir.

Tesla, sorunu çözmek amacıyla uzaktan yazılım güncellemesi gerçekleştirdiğini ve Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) durumu bildirdiğini belirtti.

ÇİN'DE 1,2 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Tesla, daha önce Çin'de de benzer bir durumla karşılaşmış ve 1,2 milyon aracı yazılım güncellemesi yaparak güvenlik endişelerini gidermeyi planladığını açıklamıştı. Çin'in piyasa düzenleyicisi, bu durumu resmi bir "ürün geri çağırma" olarak kabul etmişti.

Bu geri çağırma, ithal edilen Model S ve Model X ile Çin'de üretilen Model 3 ve Model Y modellerini kapsıyor.