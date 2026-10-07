ABD’nin Arkansas eyaletinde bulunan Crater of Diamonds Eyalet Parkı, ziyaretçilerin toprakta elmas arayabildiği alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Parkta bulunan elmaslar, keşfi yapan ziyaretçiler tarafından alınabiliyor.

4,38 KARATLIK ELMAS BULDU

2021 yılında parkı ziyaret eden bir kişi, alanda yaptığı arama sırasında 4,38 karat ağırlığında sarı bir elmas keşfetti. Bulunan değerli taş, parkta yıllar içerisinde ortaya çıkarılan elmaslardan biri olarak kayıtlara geçti.

BU BÖLGEDE NEDEN ELMAS BULUNUYOR?

Crater of Diamonds Eyalet Parkı’ndaki alan, doğal elmasların yüzeye yakın bölgelerde bulunabildiği bir yapıya sahip. Bu nedenle ziyaretçiler park içerisinde elmas arayabiliyor. Bölgede gerçekleştirilen aramalar sırasında farklı büyüklüklerde elmaslar ortaya çıkarıldı.

40 KARATIN ÜZERİNDE ELMASLAR DA BULUNDU

Parkta yapılan keşifler yalnızca birkaç karatlık taşlarla sınırlı kalmadı. Bölgede daha önce ağırlığı 40 karatı aşan elmaslar da bulundu. Bu keşifler, Crater of Diamonds bölgesinde çıkarılan elmasların ulaşabildiği büyüklüğü ortaya koydu.

BULAN KİŞİ ELMASI ALABİLİYOR MU?

Parkta ziyaretçilerin bulduğu elmasları yanlarında götürmesine izin veriliyor. Böylece yapılan aramalar sırasında bulunan değerli taşlar keşfi gerçekleştiren kişide kalabiliyor. 2021’de bulunan 4,38 karatlık sarı elmas da parkta ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen keşiflerden biri oldu.