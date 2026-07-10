Japonya hükümeti, aralarında yaklaşık 1,81 trilyon dolar (293,6 trilyon yen) tutarında varlığı yöneten Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) da bulunduğu emeklilik fonlarına, yurt içi finansal varlıklara yönelik yatırımlarını artırma çağrısında bulundu.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama tarafından Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında yapılan bu açıklamalar, piyasalarda dalgalanmaya yol açarak yenin değer kazanmasını ve tahvil getirilerinin düşmesini sağladı.

Bakan Katayama, yaptığı açıklamada, hükümetin hem hanehalklarının hem de GPIF dahil emeklilik fonlarının Japon finansal varlıklarına yatırımlarını teşvik edecek politikalar izlemeyi planladığını belirtti.

JAPON EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİ HEDEFLENDİ!

Hedeflerinin halkın Japonya’nın ekonomik büyümesinden doğrudan faydalanmasını sağlamak olduğunu ifade eden Katayama’nın bu çıkışı, Japonya Merkez Bankası’nın kademeli politika normalleşmesi ve pozitif faiz oranları döneminde kurumsal ve bireysel tasarrufları iç piyasaya çekme niyetini ortaya koydu.

Gelişmeyi değerlendiren Daiwa Securities baş stratejisti Yugo Tsuboi, fonun devasa büyüklüğü nedeniyle yatırım stratejisindeki olası değişimlerin piyasa tarafından göz ardı edilemeyeceğini ve bu durumun Japon piyasalarında tahvil, yen ve hisse senetlerinde "üçlü yükseliş" trendini destekleyebileceğini kaydetti.

Buna karşın State Street Bank Tokyo döviz satışları başkanı Kazushige Kaida, makroekonomik dinamiklerin değişmediğini belirterek, yenin uzun süre güçlü kalmasının zor olduğunu ve hükümetin mevcut reflasyonist politikaların getirdiği sıkıntıları hafifletmeye çalışması durumunda, para birimindeki genel zayıflama eğiliminin sürebileceğini ifade etti.

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Bu gelişmenin ardından Japon yeni, dolar karşısında güçlendi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 düşüşle 161,5 seviyesine gerilese de parite 40 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artarken endeksteki artış yıllık bazda yüzde 7,1 ile öngörüleri aştı. Veriler, ülkede maliyet kaynaklı enflasyon baskılarının sürdüğüne işaret etti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,52 artışla 7.476 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,58 değer kazancıyla 68.814 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 düşüşle 4.020 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,19 primle 24.271 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,91 üzerinde 77.435 puandan işlem görüyor.

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