KFC, ABD pazarındaki varlığını ciddi şekilde daralttı. Local Falcon tarafından yapılan analizlere göre fast food zinciri, Temmuz 2025 ile Temmuz 2026 döneminde ABD genelinde 312 restoranını kalıcı olarak kapattı.

"EN FAZLA KAPANMA CALIFORNIA'DA YAŞANDI"

Şirketin resmi internet sitesindeki mağaza bulucu verileri ile Google Maps üzerindeki ulaşılamayan restoranların durumu karşılaştırıldı. Bu verilere göre KFC'nin ABD'deki toplam şube sayısı bir yılda yüzde 7,6 azaldı. En fazla kapanışın yaşandığı eyalet California oldu; burada 44 restoran kapatıldı. Teksas'ta 34, Ohio'da ise 18 restoranın kapandığı belirtildi.

California'da hala 376 restoranla en büyük pazar konumunu koruyan KFC'nin diğer büyük şubeleri Texas (287) ve Florida (268) olarak sıralandı. Ancak oransal kayıplar daha sert geçti. Kansas'ta bulunan 38 restorandan 8'i kapatıldı; bu, eyaletteki şube sayısının yaklaşık beşte birinin silindiği anlamına geliyor.

Restoran sayısındaki bu daralma, müşteri memnuniyeti açısından da şirketin zorlu bir süreçten geçtiğine işaret ediyor. Local Falcon'ın Google değerlendirmelerine dayanan analizine göre, incelenen 2.885 KFC restoranının ortalama puanı 5 üzerinden 3,42 olarak hesaplandı.

Büyük tavuk restoranı zincirleri arasında en yüksek ortalama puanı 4,30 ile Chick-fil-A aldı. Onu 4,29 puanla Raising Cane's izledi. KFC'nin bu puanda kalması, restoran sayısındaki daralmanın yanında tüketici deneyimi açısından da şirketin bazı sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

ABD'DEKİ KAPANMALAR MARKANIN KÜRESEL ANLAMDA KÜÇÜLDÜĞÜNÜ GÖSTERMİYOR

ABD'deki küçülme, markanın küresel stratejisinin tamamının küçülmeye döndüğü anlamına gelmiyor. KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, küresel ölçekte restoran ağını genişletmeye devam ediyor. Şirketin Temmuz ayında açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarına göre toplam restoran sayısı yıllık bazda yüzde 7 arttı.

KFC, yılın ilk çeyreğinde 55 ülkede 660 yeni restoran açtı. Bu tablo, şirketin ABD'deki daha zorlu pazar koşullarına karşılık büyüme stratejisini uluslararası pazarlara daha fazla kaydırdığını gösteriyor.

KFC, restoran ağındaki değişimin yanında müşterileri yeniden çekmek için ürün stratejisinde de hamleler yapıyor. Şirket, daha önce 1990'lı yıllarda satışa sunduğu ve 2023'te menüden çıkardığı Popcorn Chicken Nuggets ürününü Temmuz ayında sınırlı süreyle yeniden menüsüne ekledi.

Ürünün geri dönüşü, markanın geçmişte yüksek ilgi gören ürünleri yeniden kullanarak müşteri trafiğini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KFC için asıl sınav ABD'de başladı. 312 restoranın kapanması, müşteri puanlarının rakiplerin gerisinde kalması ve bazı eyaletlerde şube sayısındaki sert düşüş, şirketin ABD pazarında tüketici ilgisini ve restoran ekonomisini yeniden güçlendirmesi gerektiğini gösteriyor.