Dünyanın en büyük haçı olma hedefi taşıyan yapının sözleşmesi Eylül 2026'da imzalandı. Devasa dini turizm kompleksi, bölgeyi önemli bir cazibe merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Antônio Carlos Gomes Nunes Belediye Parkı’nda yükselecek olan proje, yalnızca devasa boyutuyla değil, çevresindeki sosyal ve turistik imkanlarla da dikkat çekiyor.

Kompleks bünyesinde İncil'de adı geçen zeytin, incir, hurma ağaçları ile üzüm asmalarından oluşacak özel bir meyve bahçesi, tema parkı, tefekkür alanları, gezinti bahçeleri ve bir teleferik sisteminin yer alması planlanıyor.

Yapının önceki tasarımlarında ise panoramik asansör ve özel aydınlatma sistemleri gibi unsurlar öne çıkmıştı.

YAPIM BÜTÇESİ SÜREKLİ ARTIYOR

İlk olarak 2023 yılında federal milletvekili Bibo Nunes tarafından gündeme taşınan ve Santini & Rocha Arquitetos imzasını taşıyan projenin maliyeti zaman içinde ciddi bir artış gösterdi.

İlk aşamada 15,5 milyon Brezilya Reali (R$) olarak öngörülen bütçenin, yapılan güncellemelerin ardından 30 milyon Brezilya Reali'ni aştığı bildirildi. Projenin finansmanında federal bütçeden sağlanan parlamenter ödenekler kritik bir rol oynarken, Milletvekili Nunes tarafından şu ana kadar 5 milyon Brezilya Reali kadar bir kaynağın aktarıldığı kaydedildi.

Cruz Alta Belediyesi ve projenin destekçileri, anıtın tamamlanmasıyla birlikte kentin dini turizm potansiyelinin katlanacağını, buna bağlı olarak otelcilik, restoran, ticaret ve hizmet sektörlerinin önemli bir ekonomik canlılık kazanacağını öngörüyor.