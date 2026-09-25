Almanya’nın Münih kentinde her yıl düzenlenen Oktoberfest, bu kez festival alanındaki eğlencelerle değil, kadın ziyaretçilerin gizlice görüntülenmesiyle gündeme geldi. Süddeutsche Zeitung tarafından yapılan araştırmada, festivalin simge etkinliklerinden Şeytan Çarkı çevresinde çekilen mahrem görüntülerin internet ortamında geniş bir şekilde yayıldığı ortaya çıkarıldı.

ŞEYTAN ÇARKI’NDA GİZLİ ÇEKİMLER

1908’den beri Oktoberfest’in önemli parçalarından biri olan Şeytan Çarkı, büyük ve dönen bir platform üzerinde katılımcıların dengede kalmaya çalıştığı bir eğlence aracı olarak biliniyor.

Platformun hızlanmasıyla birlikte dengesini kaybeden kişiler kenarlara doğru savrulurken, bazı kişilerin bu anları kadınların etek ve elbiselerinin açılmasını fırsat bilerek gizlice kaydettiği belirlendi. Söz konusu görüntülerin telefonların yanı sıra küçük kameralarla da çekildiği aktarıldı.

ON BİNLERCE VİDEO TESPİT EDİLDİ

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, görüntülerin internette ulaştığı boyutu da gözler önüne serdi. Dijital inovasyon alanında çalışan Benjamin Shultz’un çalışmasına göre yalnızca Meta’ya ait platformlarda 32 binden fazla Şeytan Çarkı videosu tespit edildi.

YouTube ve TikTok’ta da benzer içeriklerden binlercesinin bulunduğu belirtildi. Bazı hesapların özellikle bu tür görüntüleri paylaşmak amacıyla kullanıldığı, bazı profillerin ise 100 binden fazla takipçiye ulaştığı ifade edildi.

BAZI HESAPLAR GÖRÜNTÜLERDEN GELİR ELDE ETTİ

Araştırmada, görüntülerin yalnızca paylaşılmakla kalmadığı, bazı hesaplar tarafından para kazanma amacıyla da kullanıldığı ortaya konuldu.

Bazı profiller kullanıcıları ücretli abonelik sistemlerine yönlendirirken, bazı videolara oltalama bağlantıları eklendiği tespit edildi. Hesapların önemli bir bölümünün Vietnam ve Kamboçya gibi ülkelerde kayıtlı olduğu, bazı profillerin ise ABD merkezli göründüğü aktarıldı. Ancak hesapların arkasındaki kişilerin kimlikleri net olarak belirlenemedi.

META: KURALLARI İHLAL EDİYOR

Meta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür içeriklerin çıplaklık ve cinsel içerikle ilgili platform kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Şirket, tespit edilen içeriklerin kaldırıldığını bildirdi.

Buna karşın araştırmada, yapılan bildirimlere rağmen bazı görüntülerin platformlarda kalmaya devam ettiği belirtildi.

ALMANYA’DA CEZAİ YAPTIRIMI BULUNUYOR

Şeytan Çarkı çevresinde görüntü çekilmesini önlemek amacıyla uyarılar bulunmasına rağmen kayıtların internette yayılmasının devam etmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Almanya’da bir kişinin rızası olmadan mahrem bölgelerinin gizlice görüntülenmesi “upskirting” olarak tanımlanıyor ve bu eylem cezai yaptırıma tabi tutuluyor.

1810’DAN BU YANA DÜZENLENİYOR

1810’dan bu yana düzenlenen Oktoberfest, Münih’in en önemli geleneklerinden biri olmasının yanı sıra dünyanın en büyük halk festivali olarak biliniyor. Festivalin temelleri, Bavyera Veliaht Prensi Ludwig ile Prenses Therese’nin 12 Ekim 1810’daki düğün kutlamaları kapsamında düzenlenen at yarışıyla atıldı. Kutlamaların büyük ilgi görmesi üzerine etkinlik sonraki yıllarda da sürdürülerek geleneksel bir festivale dönüştü.

MÜNİH’İN SİMGELERİNDEN BİRİ OLDU

Adını ekim ayından alan Oktoberfest ise uzun yıllardır ağırlıklı olarak eylül ayında başlayıp ekim ayının ilk günlerinde sona eriyor. Yıllar içinde bira çadırları, geleneksel kıyafetleri, lunapark alanları ve çeşitli etkinlikleriyle Münih’in simgelerinden biri haline gelen festival, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca ziyaretçiyi kente çekiyor.