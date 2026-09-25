Dalian Tersanesi’nden elde edilen yeni uydu görüntüleri, "Type 004" olarak adlandırılan geminin yaklaşık 339 metre uzunluğa ulaşacağını ve tamamlandığında rakibini 6 metre aşacağını gösteriyor.

Pekin yönetimi henüz resmi özellikleri doğrulamamış olsa da geminin boyutları, Çin'in açık denizlerdeki askeri varlığını ve küresel iddiasını yeni bir seviyeye taşıyacağını kanıtlıyor.

Gelişmiş nükleer tahrik sistemine sahip olacak devasa gövde, geleneksel yakıt depolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak askeri teçhizat ve uçak yakıtı için geniş alanlar yaratıyor. Yapılan analizler, Type 004’ün 75 ila 90 adet savaş uçağı ile insansız hava aracını barındırabilecek kapasiteye ulaşacağını tahmin ediyor.

Bu geniş hava filosu ve gelişmiş savunma sistemleri, Pekin’e uzun süreli askeri operasyonlarda muazzam bir esneklik ve vurucu güç kazandıracak.

ÇİN OPERASYON MENZİLİNİ GENİŞLETİYOR

Küresel denizlerde kalıcı hakimiyet kurmayı hedefleyen Çin, dev uçak gemisinin yanı sıra Guangzhou'daki tersanelerde devasa destek ve hızlı ikmal gemilerinin inşasına da hız verdi. ABD’ye kıyasla daha az denizaşırı askeri üsse sahip olan Çin Donanması, filolarını açık denizde sürekli ikmal edebilecek bu lojistik ağ sayesinde operasyon menzilini genişletiyor.

Böylece nükleer uçak gemisi ile lojistik filonun birleşimi, Pekin'in Pasifik ve Hint Okyanusu’ndaki askeri etkisini güçlendirme stratejisinin en kritik ayağını oluşturuyor.