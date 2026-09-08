Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı, kapladığı devasa alanla Bahreyn gibi ülkelerin yüzölçümünü geride bırakarak dünyanın en büyük havalimanı unvanını elinde tutuyor. Çölün ortasında gelecekteki kentsel ve ticari projeler hesaplanarak inşa edilen bu dev altyapı, Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki aktarma trafiğinde kritik rol oynuyor.

DEV HAVALİMANININ BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPASİTESİ NE KADAR?

Geçmişi Körfez Savaşı dönemindeki askeri üsse dayanan ve 1999 yılında sivil uçuşlara açılan havalimanı, devasa arazi rezerviyle dikkat çekiyor. Arazi üzerinde her biri 4 kilometre uzunluğunda iki uçuş pisti yer alıyor.

HAVALİMANINDA HANGİ TERMİNALLER HİZMET VERİYOR?

Tesis bünyesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik üç ayrı terminal binası bulunuyor. Genel yolcuların kullandığı ana terminalin dışında, Saudi Aramco şirketi çalışanlarına özel bir terminal ile Suudi kraliyet ailesine tahsis edilmiş Kraliyet Terminali hizmet veriyor.

EN YOĞUN UÇUŞ TRAFİĞİ HANGİ ROTADA YAŞANIYOR?

Gelecekteki lojistik bölgeler, yerleşim alanları ve yenilenebilir enerji projeleri için ayrılmış geniş arazilere sahip olan tesis, bölgenin ana ulaşım aksını oluşturuyor. Dammam'dan kalkan uçaklar arasında en yoğun hat, haftalık 70 seferin düzenlendiği Dubai rotası olarak öne çıkıyor.