Dubai, havacılık sektöründe yeni bir dönemi başlatacak olan Al Maktoum Uluslararası Havalimanı (DWC) genişletme projesini yürütüyor. Toplamda 23,5 milyar sterlinlik bütçeyle yenilenen havalimanı, çalışmalar tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak.

Yeni altyapı, yapay zeka destekli sistemlerle yolculuk sürecindeki bekleme sürelerini minimuma indirmeyi hedefliyor.

"KIRMIZI IŞIK YOK" KONSEPTİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni havalimanı sisteminde, yolcuların terminale ulaşmadan önce bagajlarını teslim edebileceği bir model uygulanacak.

Bu sayede güvenlik ve gümrük işlemlerindeki tekrarların önüne geçilmesi planlanıyor. Dubai Havalimanları CEO'su Paul Griffiths'in Khaleej Times'a verdiği demeçte "kırmızı ışık yok" konsepti olarak adlandırdığı bu sistem, yolcuların havalimanı içinde duraksamadan ilerlemesini amaçlıyor.

YERALTI TREN AĞI

Devasa tesis içindeki yürüme mesafelerini ortadan kaldırmak amacıyla "entegre yeraltı otomatik yolcu taşıma sistemi" kuruluyor. Proje kapsamında terminaller ile yolcu salonları arasında ulaşımı sağlayacak 14 istasyonlu ve çok hatlı bir tren ağı inşa edilecek.

Bunun yanı sıra, geliştirilen yeni bagaj sistemi sayesinde on binlerce çanta 60 dakikadan kısa bir sürede işlenebilecek. Uçuş sonrasında yolcuların bagaj bantlarında beklediği sürenin birkaç dakikaya indirilmesi hedefleniyor.

YAPAY ZEKA VE ROBOT PERSONEL DÖNEMİ

Havalimanındaki operasyonların büyük bir kısmı otomatik seyahat sistemleri, yapay zeka destekli güvenlik kontrolleri ve robotlar tarafından yürütülecek.

Tesis bünyesinde görev yapacak robotlar, bagaj taşıma işlemlerinin yanı sıra müşteri hizmetleri alanında da yolculara destek verecek. Dubai Havacılık Mühendislik Projeleri (DAEP) tarafından paylaşılan verilere göre, havalimanında beş paralel pist ve 400 uçak kapısı yer alacak.

Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’ndaki (DWC) geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgenin mevcut ana ulaşım merkezi olan Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) faaliyetlerine son verecek. Planlamalara göre DXB, 2035 yılında kalıcı olarak kapatılacak ve tüm uçuş operasyonları kademeli olarak yeni akıllı havalimanına taşınacak.