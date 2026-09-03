Birleşik Arap Emirlikleri, küresel havacılık sektörünün dengelerini değiştirecek devasa bir altyapı hamlesine imza atıyor. Dubai yönetimi, 35 milyar dolarlık dev yatırımla Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’nı dünyanın en büyük havacılık merkezine dönüştürmek için çalışmaları hızlandırdı.

Yüzölçümüyle New York'un Manhattan bölgesini geride bırakacak olan dev tesis, tamamlandığında adeta uçaklarla dolu müstakil bir şehir görünümüne kavuşacak.

Yıllık 260 milyondan fazla yolcu kapasitesine ulaşması hedeflenen devasa havalimanı; beş paralel pisti, 400 uçak kapısı ve yıllık 12 milyon tonluk kargo hacmiyle yolcu, kargo ve pist kapasitelerinde küresel rekorları altüst etmeye hazırlanıyor.

Çin’in imalat sanayiinde üstlendiği "dünyanın fabrikası" rolüne benzer şekilde Dubai, bu projeyle Doğu ile Batı arasındaki insan ve kargo trafiğinin ana aktarma merkezi konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Dünya nüfusunun üçte ikisine sekiz saatlik uçuş mesafesinde yer alan kent, mevcut Dubai Uluslararası Havalimanı'nın etrafının yerleşim alanlarıyla çevrilmesi ve genişleme imkanının kalmaması nedeniyle tüm geleceğini bu yeni mega tesise yatırıyor.

PROJENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Aşırı çöl sıcakları ve değişken kum yapısı ise dev projenin önündeki en büyük mühendislik engelleri olarak öne çıkıyor. Binaların devasa ağırlığını taşıyabilmek adına derine inen kazık temeller kullanılırken, 45 dereceyi aşan yaz sıcakları nedeniyle beton döküm işlemleri yalnızca gece ve sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirilebiliyor.

Tüm zorluklara rağmen tamamlandığında kente yeni bir ekspres metro hattıyla bağlanacak olan Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'nın, Dubai'deki istihdamın ve ekonomik büyümenin ana motoru haline gelmesi bekleniyor.