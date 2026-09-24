Antarktika'nın jeolojik geçmişi, buzulların altında büyük mineral yatakları bulunabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bir zamanlar Afrika, Avustralya ve Güney Amerika ile birlikte Gondwana'nın parçası olan kıtada altın dahil çeşitli değerli madenlerin bulunabileceği değerlendiriliyor. Ancak buz tabakasının kalınlığı nedeniyle rezervlerin miktarı ve konumu kesin olarak bilinmiyor.

BUZULLARIN ALTINDA NE KADAR ALTIN VAR?

Antarktika'nın yaklaşık yüzde 98'inin buzla kaplı olması, kıtanın altında bulunan jeolojik yapıların ayrıntılı biçimde incelenmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle altın rezervlerinin büyüklüğüne ilişkin kesin bir rakam bulunmuyor. Tahminler rezervlerin yüzlerce veya binlerce tona ulaşabileceğini öne sürüyor. Transantarktika Dağları'ndaki kaya ve tortularda tespit edilen altın izleri de kıtada değerli metal bulunduğuna ilişkin bulgular arasında gösteriliyor.

GONDWANA GEÇMİŞİ İHTİMALİ GÜÇLENDİRİYOR

Antarktika milyonlarca yıl önce Afrika, Avustralya ve Güney Amerika'nın da içinde bulunduğu Gondwana'nın parçasıydı. Bu bölgelerin önemli mineral yataklarına sahip olması, Antarktika'nın altında da benzer kaynakların bulunabileceği düşüncesini ortaya çıkardı. Buz tabakasının altında doğrudan ve kapsamlı madencilik araştırmaları yapılamadığı için olası rezervlerin ekonomik olarak çıkarılabilir durumda olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

ALTIN VARSA NEDEN ÇIKARILAMIYOR?

Antarktika'daki mineral kaynaklarının ticari amaçlarla çıkarılması uluslararası düzenlemelerle engelleniyor. Antarktika Antlaşması sistemi ve Madrid Protokolü kapsamında kıtadaki mineral kaynaklarına yönelik faaliyetlere, bilimsel araştırmalar dışında izin verilmiyor. Bu nedenle buzulların altında büyük miktarda altın bulunduğu doğrulansa bile mevcut düzenlemeler altında ticari madencilik yapılamıyor.

MADENCİLİK YASAĞININ NEDENİ

Antarktika kalıcı yerleşimin bulunmadığı ve büyük bölümü buzlarla kaplı hassas bir ekosisteme sahip. Madencilik faaliyetlerinin buzullar, çevredeki okyanuslar ve hayvanların yaşam alanları üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor. Kazı çalışmaları, altyapı kurulması ve madenlerin taşınması gibi faaliyetlerin kıtanın doğal yapısına zarar verme riski, mineral kaynaklarının çıkarılmasına yönelik yasağın temel gerekçeleri arasında bulunuyor.

ANTARKTİKA'NIN ALTINLARI BUZUN ALTINDA KALACAK

Olası rezervlerin gerçek büyüklüğünün belirlenebilmesi için buz tabakasının altındaki jeolojik yapının daha ayrıntılı incelenmesi gerekiyor. Mevcut uluslararası düzenlemeler devam ettiği sürece Antarktika'daki olası altın yatakları ticari madenciliğe kapalı kalacak.