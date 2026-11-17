14 Kasım'da Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde piste çıkan dev insansız kargo uçağı W5000, yaklaşık 600 metrelik kalkış koşusunun ardından havalandı. 2 bin metre irtifaya ulaşarak 30 dakika boyunca gökyüzünde kalan W5000, test sürecini güvenli bir inişle tamamladı.

Gerçekleştirilen ilk uçuşta uçağın otonom seyir kabiliyeti, veri bağlantıları ve alt sistemlerinin birbiriyle olan entegrasyonu mercek altına alındı. Test kapsamında özellikle yerli üretim motor, uçuş kontrol sistemleri, aviyonik donanımlar ve haberleşme ekipmanlarının yer kontrol istasyonlarıyla sağladığı koordinasyon başarıyla doğrulandı.

KOMPOZİT MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ

Bölgesel ve bölgeler arası yük taşımacılığı için özel olarak tasarlanan W5000; 5 tonluk azami faydalı yük kapasitesi, 2 bin 600 kilometrelik menzili ve 65 metreküpü aşan kargo hacmiyle sınıfında öne çıkıyor.

Mühendislik tasarımında ağırlık tasarrufuna odaklanılan uçağın gövde yapısının yaklaşık yüzde 65'i karbon fiber kompozit malzemelerden üretildi. Bu sayede yapısal dayanıklılıktan ödün verilmeden boş ağırlık düşürülerek taşıma kapasitesi maksimum seviyeye çıkarıldı.

2027 SONUNA KADAR OPERASYONLARA BAŞLAYACAK

Gücünü Çin'de geliştirilen turboprop motordan alan hava aracında kullanılan 220 bin parçanın tamamı yerel tedarikçilerden sağlandı.

Bünyesinde pilot barındırmayan ve tamamen otonom sistemler ile yer kontrol merkezleri üzerinden yönetilen W5000, kokpit donanımları ile uçuş personeli giderlerini ortadan kaldırarak havacılık lojistiğinde yeni bir maliyet avantajı sunuyor.

Çinli lojistik firmaları başta olmak üzere çeşitli kurumlardan toplam 835 adet niyet mektubu topladığını duyuran Air White Whale, dev insansız kargo uçağıyla ticari operasyonlara 2027 yılının sonuna kadar başlamayı hedefliyor.